Anta-Einstieg treibt Puma - Übernahmefantasie aber erloschen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Einstieg des chinesischen Konzerns Anta Sports bei Puma hat die Aktie des Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach am Dienstag zeitweise auf den höchsten Stand seit März 2025 getrieben. Nach einem Kurssprung um etwas mehr als 21 Prozent bröckelten die Gewinne jedoch deutlich ab. Um die Mittagszeit stand noch ein Plus von 8,8 Prozent auf 23,54 Euro.
Der Markt reagiert laut Analyst Jie Zhang von Baader Europe "mit einiger Enttäuschung" darauf, dass Anta eine vollständige Übernahme zum jetzigen Zeitpunkt explizit ausgeschlossen und sich für eine unabhängige Unternehmensführung ausgesprochen hat. Für Minderheitsaktionäre ergebe sich aus dem Einstieg somit kein unmittelbarer Gewinn, erklärte er. Zhang glaubt aber, dass dieser starke strategische Aktionär Pumas langfristige Sanierung und Neupositionierung, insbesondere in China, unterstützen könnte.
Anta Sports, zu dem Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon oder Wilson gehören, will den 29-prozentigen Anteil der französischen Milliardärsfamilie Pinault für insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro übernehmen. Je Aktie sind dies 35 Euro - der Preis liegt fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.
Eine vollständige Übernahme würde Anta deutlich stärker belasten als die mit Puma vereinbarte Beteiligung, so Zhang. Er erinnerte daran, dass Antas letzter großer Zukauf, Amer Sports, über ein Konsortium mit Tencent und anderen Finanzpartnern realisiert wurde. Wichtiger aber sei, dass Puma auf diese Weise eine "europäische Marke mit einer starken Tradition" bleibe. "Der Erhalt der europäischen Identität und der Börsennotierung dürfte sich positiv auf das Marken-Storytelling und die internationale Entwicklung auswirken, primär in China", erwartet der Baader-Europe-Analyst.
Die Experten von "Bernecker Börsenbriefe" sehen in dem Anteilskauf sogar einen "Befreiungsschlag" für das MDax -Unternehmen, dessen Aktie seit dem Rekordhoch von etwas über 115 Euro im Jahr 2021 fast nur noch nachgab, bis es 2025 einen Boden fand.
Anta habe das Potenzial, Puma "wieder auf den richtigen Weg zu bringen", schrieben die Experten. Fila, Amer Sports und Descente seien die historischen Belege dafür. Zudem setzten die Chinesen mit ihrem Kaufpreis für den 29-prozentigen Anteil "eine neue Bewertungsmarke", auch wenn kein Pflichtangebot ausgelöst werde. Anta sei in der Vergangenheit außerdem bislang kein Kurzfristinvestor gewesen, sondern gehe häufig schrittweise vor. Der Konzern "integriert operativ und stockt später auf".
Die Puma-Aktie hatte seit Jahresbeginn wegen erneut aufgekeimter Übernahmegerüchten wieder Auftrieb erhalten. Auslöser für derlei Spekulationen war im August 2025 ein Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg gewesen. Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen wurde berichtet, dass Pinault den Ausstieg erwäge und dabei auch einen Verkauf in Betracht ziehe.
Seither wurde Pumas Aktienkurs immer wieder kräftig von Spekulationen hochgetrieben, bevor er wieder deutlich absackte. Zuletzt war dieses kräftige Auf und Ab am Freitag und Montag zu beobachten gewesen. Ein Bericht der "Platow Börse", dass Gespräche über einen Einstieg durch Anta Sports "vorerst vom Tisch" seien, hatte die Puma-Aktie vor dem Wochenende um rund 14 Prozent gedrückt. Direkt am Montag dann waren diese Verluste nach neuerlichen Übernahmefantasien bereits wettgemacht worden./ck/gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,35 % und einem Kurs von 23,78 auf Tradegate (27. Januar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +26,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,24 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,125EUR. Von den letzten 8 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -32,52 %/+68,71 % bedeutet.
Leute das ist keine Marktmanipulation. Der Großteil sind Leute die verkaufen um Gewinne mitzunehmen oder plus minus null rauszugehen weil sie geprägt sind von den letzten Monaten und Jahren.
Ich nehme hiermit - wie so oft - gerne mal wieder die Gegenpositionen zu vielen Postings der letzten drei Tage in beiden Foren ein, die ich in zwei Kernaussagen zusammenfassen würde: i) bei Puma werden permanent absichtlich und böswillig Gerüchte (u.a. von der „angelsächsischen Manipulationsmafia“) gestreut, um die Aktie in die ein oder andere Richtung zu lenken und ii) die Kleinanleger werden veräppelt und leiden darunter.
Zum Punkt i) vertrete ich eine andere Sichtweise und zwar halte ich es für überwiegend wahrscheinlich, dass es sich so zugetragen hat, wie die jeweiligen Berichte (Reuters, Bloomberg, Manager Magazin) es kolportiert haben. Die Aktie einer weltweit bekannten Marke verliert 85% von ihrem Hoch und drittelt sich nach zig Gewinnwarnungen innerhalb nur eines Jahres (die Gründe - schlechtes Management, Zölle, schlechtes Konsumklima, asiatische Konkurrenz - lassen wir mal außen vor).
Dass so eine Situation so gut wie jeden Konkurrenten/Strategen und viele Private Equity Häuser geradezu einlädt, sich den „Fall Puma“ einmal genauer anzuschauen, ist für mich das Logischste der Welt und genau das ist sicherlich auch passiert. Deshalb wurden auch Anta Sports von Reuters, aber auch CVC durch das Manager Magazin erwähnt.
Und wahrscheinlich waren da eine dreistellige Anzahl an Leuten involviert in den Vorständen, Aufsichtsräten, Strategie-, M&A, Rechts-, IR-Abteilungen, etc. der einzelnen Parteien, sprich: Pinault (ggfs auch Puma), Investmentbanken, PE Häuser, Strategen/Konkurrenten, etc. Dass da irgendjemand nicht die Klappe halten kann oder dass ggfs der potenzielle Verkäufer etwas lanciert, ist nicht ungewöhnlich und sieht man doch quasi bei jeder Übernahme.
Und dritter Punkt: dass jemand ein Angebot macht und der potenzielle Verkäufer nicht einschlägt, ist auch kein besonders unplausibler Vorgang, oder? Also nehmen wir mal an, dass Anta bei 16 Euro ein Angebot von 28 Euro gemacht hat (mit dem internen Ziel, bis 30 Euro mitzugehen), Pinault aber mind. 40 Euro sehen will, dann kommen die beiden Parteien eben nicht zusammen. Am Rande: schon in der letzten Reuters News vor ein paar Wochen hieß es doch „talks have stalled since then“, wenn ich mich richtig erinnere. Damit wurde doch die News von letztem Donnerstag quasi schon vorbereitet.
Was ich sagen will: für mich gibt es keinen Grund, an dem oben skizzierten Ablauf zu zweifeln, zumindest klingt das für mich plausibel und deckt sich mit den jeweiligen Berichten. Der Kurs fällt, viele Interessenten schauen sich das an, einer macht ein Angebot, Pinault lehnt ab und zwischendrin sticht einer die Infos an die Bloombergs & Reuters dieser Welt durch. As simple as that. Warum braucht es dann wieder die typischen Foren-Mythen und Verschwörungstheorien inkl. Finanzmafia, warum nicht einfach die plausible bzw. wahrscheinlichere Variante glauben?
Und zur zweiten Kernaussage zum Veräppeln der Kleinanleger etwas kürzer:
- Wer hier langfristig investiert ist, dem kann/sollte das sowieso egal sein. Zudem steht der Kurs immer noch drei Euro höher (bei gleichzeitig starkem Kursverfall bei adidas) als vor den ersten Gerüchten.
- Wer hier auf die Übernahme gesetzt hat und mitzocken wollte, der ist wissentlich und willentlich das Risiko eingegangen, dass ein Deal nicht zustande kommen kann und genau das eintreten kann, was wir letzte Woche gesehen haben.
- Und dass ein Kurs sich sehr volatil verhält in solchen Situationen, in denen jede „Nachricht“, jeder Bericht den Kurs zweistellig in die ein oder andere Richtung bewegen kann, sollte auch von jedem Investierten akzeptiert sein. Wer das nicht mag, der sollte seine Position überdenken. Ich habe dazu schon vor Monaten hier geschrieben, dass ich solche Set-Ups normalerweise nicht mag. Dennoch mache auch ich manchmal solche Investments, aber wenn es in die Hose geht, verweise ich nicht auf die dunklen Mächte im Finanzwesen, sondern weiß, dass das meine Entscheidung war und ich das in Kauf nehmen musste.