    Anta-Einstieg treibt Puma - Übernahmefantasie aber erloschen

    Für Sie zusammengefasst
    • Anta Sports steigert Puma-Aktie um 21 Prozent zeitweise.
    • Analysten enttäuscht über fehlende Übernahmepläne.
    • Anta könnte Pumas Neupositionierung in China unterstützen.
    AKTIE IM FOKUS 2 - Anta-Einstieg treibt Puma - Übernahmefantasie aber erloschen
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    (neu: Expertenstimmen und Kurs)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Einstieg des chinesischen Konzerns Anta Sports bei Puma hat die Aktie des Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach am Dienstag zeitweise auf den höchsten Stand seit März 2025 getrieben. Nach einem Kurssprung um etwas mehr als 21 Prozent bröckelten die Gewinne jedoch deutlich ab. Um die Mittagszeit stand noch ein Plus von 8,8 Prozent auf 23,54 Euro.

    Der Markt reagiert laut Analyst Jie Zhang von Baader Europe "mit einiger Enttäuschung" darauf, dass Anta eine vollständige Übernahme zum jetzigen Zeitpunkt explizit ausgeschlossen und sich für eine unabhängige Unternehmensführung ausgesprochen hat. Für Minderheitsaktionäre ergebe sich aus dem Einstieg somit kein unmittelbarer Gewinn, erklärte er. Zhang glaubt aber, dass dieser starke strategische Aktionär Pumas langfristige Sanierung und Neupositionierung, insbesondere in China, unterstützen könnte.

    Anta Sports, zu dem Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon oder Wilson gehören, will den 29-prozentigen Anteil der französischen Milliardärsfamilie Pinault für insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro übernehmen. Je Aktie sind dies 35 Euro - der Preis liegt fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.

    Eine vollständige Übernahme würde Anta deutlich stärker belasten als die mit Puma vereinbarte Beteiligung, so Zhang. Er erinnerte daran, dass Antas letzter großer Zukauf, Amer Sports, über ein Konsortium mit Tencent und anderen Finanzpartnern realisiert wurde. Wichtiger aber sei, dass Puma auf diese Weise eine "europäische Marke mit einer starken Tradition" bleibe. "Der Erhalt der europäischen Identität und der Börsennotierung dürfte sich positiv auf das Marken-Storytelling und die internationale Entwicklung auswirken, primär in China", erwartet der Baader-Europe-Analyst.

    Die Experten von "Bernecker Börsenbriefe" sehen in dem Anteilskauf sogar einen "Befreiungsschlag" für das MDax -Unternehmen, dessen Aktie seit dem Rekordhoch von etwas über 115 Euro im Jahr 2021 fast nur noch nachgab, bis es 2025 einen Boden fand.

    Anta habe das Potenzial, Puma "wieder auf den richtigen Weg zu bringen", schrieben die Experten. Fila, Amer Sports und Descente seien die historischen Belege dafür. Zudem setzten die Chinesen mit ihrem Kaufpreis für den 29-prozentigen Anteil "eine neue Bewertungsmarke", auch wenn kein Pflichtangebot ausgelöst werde. Anta sei in der Vergangenheit außerdem bislang kein Kurzfristinvestor gewesen, sondern gehe häufig schrittweise vor. Der Konzern "integriert operativ und stockt später auf".

    Die Puma-Aktie hatte seit Jahresbeginn wegen erneut aufgekeimter Übernahmegerüchten wieder Auftrieb erhalten. Auslöser für derlei Spekulationen war im August 2025 ein Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg gewesen. Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen wurde berichtet, dass Pinault den Ausstieg erwäge und dabei auch einen Verkauf in Betracht ziehe.

    Seither wurde Pumas Aktienkurs immer wieder kräftig von Spekulationen hochgetrieben, bevor er wieder deutlich absackte. Zuletzt war dieses kräftige Auf und Ab am Freitag und Montag zu beobachten gewesen. Ein Bericht der "Platow Börse", dass Gespräche über einen Einstieg durch Anta Sports "vorerst vom Tisch" seien, hatte die Puma-Aktie vor dem Wochenende um rund 14 Prozent gedrückt. Direkt am Montag dann waren diese Verluste nach neuerlichen Übernahmefantasien bereits wettgemacht worden./ck/gl/jha/

    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,35 % und einem Kurs von 23,78 auf Tradegate (27. Januar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +26,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,125EUR. Von den letzten 8 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -32,52 %/+68,71 % bedeutet.




    Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Puma: ungewöhnlich hohes Handelsvolumen und Käufe, relative Kursstärke trotz Rückschlägen, Bewertung primär als Restrukturierungs‑Play. Diskussionen behandeln Personalwechsel und möglichen Adidas‑Einfluss, Chancen für einen Turnaround versus Bilanzbelastungen, Konkurrenz durch asiatische Anbieter und existierende Short‑Positionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Anta-Einstieg treibt Puma - Übernahmefantasie aber erloschen Der Einstieg des chinesischen Konzerns Anta Sports bei Puma hat die Aktie des Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach am Dienstag zeitweise auf den höchsten Stand seit März 2025 getrieben. Nach einem Kurssprung um etwas mehr als 21 Prozent …
