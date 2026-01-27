24-Milliarden-Quartal: US-Rüstungsriese übertrifft alle Prognosen – Aktie steigt

Der Nettogewinn im Quartal belief sich auf 1,6 Milliarden US-Dollar; bereinigt lag er bei 2,1 Milliarden US-Dollar, zwei Prozent über dem Vorjahr. Das operative Geschäft generierte 4,2 Milliarden US-Dollar Cashflow, woraus nach Investitionen ein freier Cashflow von 3,2 Milliarden US-Dollar resultierte. Der Auftragsbestand erreichte zum Jahresende 268 Milliarden US-Dollar – davon 161 Milliarden im zivilen Bereich und 107 Milliarden im Verteidigungssegment. Zudem schloss das Unternehmen die Veräußerung von Simmonds Precision Products ab.

Die RTX Corporation hat starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt und zugleich einen selbstbewussten Ausblick für 2026 präsentiert. Im Schlussquartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 24,2 Milliarden US-Dollar, angetrieben von einem kräftigen organischen Wachstum von 14 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) erreichte 1,55 US-Dollar, lag damit leicht über dem Vorjahr und übertraf die Analystenerwartungen um 0,08 US-Dollar. Auf GAAP-Basis meldete RTX einen Gewinn von 1,19 US-Dollar pro Aktie, wobei 0,31 US-Dollar auf Übernahmeeffekte, 0,02 US-Dollar auf Restrukturierungen und 0,03 US-Dollar auf weitere einmalige Sondereffekte zurückzuführen waren.

Im Gesamtjahr 2025 steigerte RTX den Umsatz um zehn Prozent auf 88,6 Milliarden US-Dollar. Das organische Wachstum betrug elf Prozent. Auf GAAP-Basis lag der Gewinn pro Aktie bei 4,96 US-Dollar inklusive 1,15 US-Dollar akquisitionsbedingter Anpassungen sowie weiterer kleinerer Sondereffekte. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um zehn Prozent auf 6,29 US-Dollar. Der freie Cashflow erreichte 7,9 Milliarden US-Dollar und lag damit 3,4 Milliarden US-Dollar über dem Vorjahr.

Für 2026 erwartet RTX weiteres Wachstum: Der bereinigte Umsatz soll auf 92 bis 93 Milliarden US-Dollar steigen, das organische Wachstum wird auf fünf bis sechs Prozent taxiert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird mit 6,60 bis 6,80 US-Dollar prognostiziert, der freie Cashflow mit 8,25 bis 8,75 Milliarden US-Dollar. CEO Chris Calio sagte: "RTX erzielte 2025 einen starken Umsatz, ein bereinigtes EPS und einen freien Cashflow, was durch unsere kontinuierliche Fokussierung auf die operative Leistung und Umsetzung ermöglicht wurde." Für 2026 sieht er das Unternehmen "mit großem Schwung" gut positioniert.

Die RTX-Aktie gewinnt vorbörslich über 3 Prozent. Innerhalb der vergangenen 12 Monate haben die Titel rund 55 Prozent an Wert dazugewonne.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die RTX Corporation Reg Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 168,6EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.





