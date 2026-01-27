    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnitedhealth Group AktievorwärtsNachrichten zu Unitedhealth Group

    ROUNDUP

    UnitedHealth geht auf Schrumpfkurs - Erster Umsatzrückgang seit 1989

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzrückgang nach 30 Jahren, weniger Kunden erwartet.
    • Gewinn je Aktie soll trotz Rückgang steigen.
    • Aktienkurs fiel vorbörslich um 15 Prozent.
    ROUNDUP - UnitedHealth geht auf Schrumpfkurs - Erster Umsatzrückgang seit 1989
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    EDEN PRAIRIE (dpa-AFX) - Der US-Krankenversicherer Unitedhealth rechnet nach einer Krise mit dem ersten Umsatzrückgang seit mehr als 30 Jahren. Das Unternehmen soll weniger Kunden bedienen und weniger einnehmen, aber mehr Gewinn erwirtschaften. Dazu soll die Zahl der Versicherten ebenso schrumpfen wie die Präsenz der Dienstleistungstochter Optum in den USA. Außerdem will das Management Geschäftsteile im Ausland veräußern, wie der Konzern am Dienstag in Eden Prairie (US-Bundesstaat Minnesota) mitteilte.

    Verkaufen will der Unitedhealth-Konzern noch im ersten Quartal sein Geschäft in Europa. In der zweiten Jahreshälfte solle das Geschäft in Südamerika folgen, sagte Finanzchef Wayne DeVeydt. Zudem soll die Zahl der Optum-Standorte und der betreuten Patienten um 20 Prozent sinken. Damit fallen 550 Filialen weg. Sie sollen geschlossen oder an andere Betreiber wie Krankenhäuser verkauft werden.

    Optum Health war in den vergangenen Jahren der Gewinntreiber des Konzerns. Die Sparte kaufte Arztpraxen, Operationszentren und andere Einrichtungen der Gesundheitsbranche auf und sollte Patienten des staatlichen Medicare-Programms versorgen. Aber die Gewinne in diesem Segment sind geschrumpft, und neue Regeln der US-Regierung sollen die Zahlungen an Versicherer senken.

    Für das laufende Jahr erwartet das Management konzernweit einen Umsatz von mehr als 439 Milliarden US-Dollar (370 Mrd Euro). Das wären zwei Prozent weniger als im Vorjahr, weniger als von Analysten im Schnitt erwartet - und laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg der erste Umsatzrückgang seit dem Jahr 1989. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll jedoch von zuletzt 16,35 Dollar auf mehr als 17,75 Dollar steigen.

    Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz von Unitedhealth um 12 Prozent auf 447,6 Milliarden Dollar. Der Überschuss sank jedoch um 16 Prozent auf knapp 12,1 Milliarden Dollar. Dies lag auch an Sonderbelastungen von insgesamt 1,6 Milliarden Dollar nach Steuern. Darin enthalten sind die Folgen eines Cyberangriffs sowie Kosten für den Konzernumbau, abgefedert von Gewinnen aus dem Verkauf von Beteiligungen.

    Unitedhealth war 2025 wiederholt ins Visier staatlicher Ermittlungen geraten. Im April kappte das Management zunächst seine Jahresziele und strich sie im Mai wegen unerwartet hoher Kosten für medizinische Behandlungen komplett. Zugleich holte der Konzern seinen früheren Chef Hemsley zurück an die Spitze, um die Krise zu beenden. Dieser gab später deutlich bescheidenere Ziele aus als sein Vorgänger.

    Der Aktienkurs der Unitedhealth-Group brach vorbörslich um mehr als 16 Prozent ein. Das lag aber nicht an den Geschäftszahlen, sondern vor allem an einer staatlichen Entscheidung, der auf der gesamten Branche lastete. So hatte die zuständige Bundesbehörde Centers for Medicare & Medicaid Services angekündigt, die Zahlungen an private Medicare-Versicherungen für die von den Konzernen betreuten sogenannten Advantage-Pläne im nächsten Jahr um lediglich 0,09 Prozent zu erhöhen und damit quasi unverändert lassen zu lassen. Analysten hatten hingegen einen Anstieg von bis zu 6 Prozent erwartet./stw/mne/mis/jha

    Unitedhealth Group

    -16,57 %
    -13,07 %
    -12,37 %
    -21,78 %
    -46,39 %
    -40,11 %
    -3,17 %
    +161,01 %
    +1.648,67 %
    ISIN:US91324P1021WKN:869561

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,80 % und einem Kurs von 246,3 auf Tradegate (27. Januar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um -13,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 223,47 Mrd..

    Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    ROUNDUP UnitedHealth geht auf Schrumpfkurs - Erster Umsatzrückgang seit 1989 Der US-Krankenversicherer Unitedhealth rechnet nach einer Krise mit dem ersten Umsatzrückgang seit mehr als 30 Jahren. Das Unternehmen soll weniger Kunden bedienen und weniger einnehmen, aber mehr Gewinn erwirtschaften. Dazu soll die Zahl der …
