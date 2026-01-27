UnitedHealth geht auf Schrumpfkurs - Erster Umsatzrückgang seit 1989
- Umsatzrückgang nach 30 Jahren, weniger Kunden erwartet.
- Gewinn je Aktie soll trotz Rückgang steigen.
- Aktienkurs fiel vorbörslich um 15 Prozent.
EDEN PRAIRIE (dpa-AFX) - Der US-Krankenversicherer Unitedhealth rechnet nach einer herben Krise mit dem ersten Umsatzrückgang seit mehr als 30 Jahren. Das Unternehmen soll künftig weniger Kunden bedienen und weniger einnehmen, aber trotzdem mehr Gewinn erwirtschaften. Dazu soll die Zahl der Versicherten ebenso schrumpfen wie die Präsenz der Dienstleistungstochter Optum in den USA. Außerdem will das Management Geschäftsteile im Ausland veräußern, wie der Konzern am Dienstag in Eden Prairie (US-Bundesstaat Minnesota) mitteilte. Der Aktienkurs brach vorbörslich um gut 15 Prozent ein.
Für das laufende Jahr erwartet das Management konzernweit einen Umsatz von mehr als 439 Milliarden US-Dollar (370 Mrd Euro). Das wären zwei Prozent weniger als im Vorjahr, weniger als von Analysten im Schnitt erwartet - und laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg der erste Umsatzrückgang seit dem Jahr 1989. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll jedoch von zuletzt 16,35 Dollar auf mehr als 17,75 Dollar steigen.
Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz von Unitedhealth um 12 Prozent auf 447,6 Milliarden Dollar. Der Überschuss sank jedoch um 16 Prozent auf knapp 12,1 Milliarden Dollar. Dies lag auch an Sonderbelastungen von insgesamt 1,6 Milliarden Dollar nach Steuern. Darin enthalten sind die Folgen eines Cyberangriffs sowie Kosten für den Konzernumbau, abgefedert von Gewinnen aus dem Verkauf von Beteiligungen./stw/mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,80 % und einem Kurs von 246,3 auf Tradegate (27. Januar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um -13,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 222,88 Mrd..
Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.
leider zu früh, das geht noch tiefer...leider
Die 50-Tage-Linie wurde am 02.01. zurückerobert. Gestern wurde die 200-Tage-Linie ebenfalls zurückerobert. Viel mehr bullisches Szenario geht kaum!