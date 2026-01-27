Terra Clean Energy Corp. begrüßt den von Utah-Gouverneur Cox angekündigten „Mission Critical“-Politikrahmen für kritische Minerale

Vancouver B.C., 27. Januar 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) begrüßt die jüngste Ankündigung von Gouverneur Cox des US-Bundesstaates Utah, in der „Mission Critical“, eine staatliche Mine-to-Market-Strategie für kritische Minerale, die auf Klarheit, Geschwindigkeit und Verantwortung basiert, vorgestellt wurde. Der Bundesstaat plant, 2026 fünf Bergbauprojekte zu genehmigen und bis 2031 ein nationales Labor in Utah anzusiedeln, um Utah zur ersten Adresse für die Förderung und Verarbeitung von kritischen Mineralen in den Vereinigten Staaten zu machen.

Uran wurde Ende 2025 in die Liste der kritischen Minerale der US-Regierung aufgenommen, womit es als wesentlich für die US-Wirtschaft anerkannt wird. Die Aufnahme in die Liste der kritischen Minerale kann die Politik auf Bundes- und Bundesstaatsebene in mehrfacher Hinsicht beeinflussen, darunter:

- Beschleunigte Genehmigungsverfahren

- Anreize für inländischen Abbau und inländische Verarbeitung

- Priorisierung im Rahmen von nationalen Sicherheits- und Lieferkettenstrategien

- Mögliche Förderwürdigkeit für Finanzmittel und staatliche Zuschüsse

Zusätzlich zur Erlangung eines Marktanteils von 25 % bei kritischen Mineralen sieht „Mission Critical“ eine Verkürzung der Genehmigungsfristen um 50 % vor und soll sicherstellen, dass 50 % der in Utah geförderten Minerale auch in Utah verarbeitet werden. „Ich bemühe mich darum, den Zeitraum für die Erteilung von Genehmigungen sowohl im Bergbau als auch in der Verarbeitung kritischer Minerale deutlich zu verkürzen“, so Cox, „ohne dabei die Sicherheit von Menschen zu gefährden. Wir können beides erreichen.“

„Angesichts früherer Uranminen in den USA wird Terra zweifellos von der umfassenden neuen Gesetzgebung profitieren, während das Unternehmen sein Portfolio an Uranprojekten weiterentwickelt“, sagte CEO Greg Cameron. „Ich bin davon überzeugt, dass 2026 das Jahr von Uran sein wird, und angesichts von Uranprojekten in Utah und des Absteckens weiterer Uran-Claims wird Terra über ein beträchtliches Portfolio an Uranprojekten in den USA – mit einem besonderen Schwerpunkt auf Utah – verfügen, die seine Uranlagerstätte Fraser Lakes B im Athabasca-Becken in Saskatchewan ergänzen.“