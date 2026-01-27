Auftragsrekord für US-Rüstungshersteller Northrop Grumman - Prognose enttäuscht

Unter anderem wegen hoher Projektkosten lag 2025 der Gewinn unter dem Strich mit rund 4,18 Milliarden US-Dollar (rund 3,5 Mrd Euro) nur knapp über dem Vorjahresniveau, wie der Konzern, der zu den weltweit größten Herstellern von Rüstungsgütern und Raumfahrtsystemen zählt, mitteilte. Sondereffekte ausgeklammert konnte das Unternehmen hingegen einen Gewinnanstieg von zuvor 26,08 auf 26,34 Dollar je Aktie (bereinigtes EPS) vermelden.

FALLS CHURCH (dpa-AFX) - Der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman profitiert ähnlich wie die gesamte Branche von den global steigenden Rüstungsbudgets. Im vergangenen Jahr zahlte sich ein neuer Rekordbestand bei den Aufträgen aber noch kaum aus. Auch die Prognose für 2026 enttäuschte. Im vorbörslichen Handel geriet die Aktie am Dienstag unter Druck.

Damit übertraf Northrop Grumman sein Ergebnisziel, das das Management im Laufe des vergangenen Jahres angehoben hatte. Die Umsatzprognose hatte Konzernchefin Kathy Warden hingegen unter anderem wegen einer schwachen Entwicklung in der Raumfahrtsparte kappen müssen - auch diese wurde nun erreicht: Binnen zwölf Monaten stieg der Erlös um zwei Prozent auf 42 Milliarden Dollar. Dem Umsatzrückgang im Raumfahrtbereich standen Zuwächse in den übrigen Sparten gegenüber. Im besonders starken Schlussquartal schlug sich Northrop Grumman zudem besser als gedacht.

Für das neue Jahr stellt das Management einen Umsatzanstieg auf 43,5 bis 44 Milliarden Dollar in Aussicht, das bereinigte Ergebnis je Aktie soll auf 27,40 bis 27,90 Dollar anziehen. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten allerdings bislang im Schnitt mit gut 44,1 Milliarden Erlös und einem bereinigten Ergebnis von 28,96 Dollar je Anteilsschein gerechnet./tav/mne/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Northrop Grumman Aktie Die Northrop Grumman Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 541,4 auf Tradegate (27. Januar 2026, 13:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Northrop Grumman Aktie um -6,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,31 %. Die Marktkapitalisierung von Northrop Grumman bezifferte sich zuletzt auf 77,07 Mrd.. Northrop Grumman zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.



