Börsen Update
Börsen Update Europa - 27.01. - FTSE Athex 20 stark +1,23 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.931,53 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Fresenius +2,03 %, Commerzbank +1,69 %, Zalando +1,29 %
Flop-Werte: GEA Group -1,68 %, SAP -1,24 %, Porsche Holding SE -1,21 %
Der MDAX steht aktuell (14:00:49) bei 31.701,13 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: PUMA +9,30 %, Fielmann +1,98 %, Delivery Hero +1,59 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -3,35 %, Nemetschek -2,93 %, K+S -2,84 %
Der TecDAX steht aktuell (14:00:49) bei 3.724,39 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +2,40 %, CANCOM SE +2,11 %, Deutsche Telekom +1,26 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -3,35 %, Nemetschek -2,93 %, Eckert & Ziegler -2,27 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.978,34 PKT und steigt um +0,30 %.
Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +1,70 %, Vinci +1,66 %, BNP Paribas (A) +1,62 %
Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -3,84 %, SAP -1,24 %, Mercedes-Benz Group -1,20 %
Der ATX steht aktuell (14:00:48) bei 5.597,32 PKT und steigt um +0,86 %.
Top-Werte: STRABAG +4,58 %, Raiffeisen Bank International +2,73 %, Erste Group Bank +2,41 %
Flop-Werte: OMV -0,99 %, voestalpine -0,72 %, Lenzing -0,66 %
Der SMI steht aktuell (14:00:49) bei 13.219,82 PKT und steigt um +0,70 %.
Top-Werte: Swisscom +3,73 %, ABB +2,21 %, Partners Group Holding +1,87 %
Flop-Werte: Logitech International -1,02 %, Amrize -0,49 %, Alcon -0,47 %
Der CAC 40 steht aktuell (14:00:24) bei 8.165,20 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Credit Agricole +2,58 %, Eiffage +2,48 %, LEGRAND +2,43 %
Flop-Werte: Capgemini -2,31 %, Pernod Ricard -1,98 %, Renault -1,40 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.034,11 PKT und steigt um +0,31 %.
Top-Werte: ABB +2,21 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,78 %, Swedbank Shs(A) +1,69 %
Flop-Werte: Getinge (B) -6,91 %, SSAB Registered (A) -1,08 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,88 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.750,00 PKT und gewinnt bisher +1,23 %.
Top-Werte: Viohalco +4,95 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,80 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,84 %
Flop-Werte: Jumbo -2,80 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,11 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,70 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.