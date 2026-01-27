Börsen Update Europa - 27.01. - FTSE Athex 20 stark +1,23 %

Der MDAX steht aktuell (14:00:49) bei 31.701,13 PKT und fällt um -0,37 %. Top-Werte: PUMA +9,30 %, Fielmann +1,98 %, Delivery Hero +1,59 % Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -3,35 %, Nemetschek -2,93 %, K+S -2,84 %

Der DAX bewegt sich bei 24.931,53 PKT und steigt um 0,00 %. Top-Werte: Fresenius +2,03 %, Commerzbank +1,69 %, Zalando +1,29 % Flop-Werte: GEA Group -1,68 %, SAP -1,24 %, Porsche Holding SE -1,21 %

Der TecDAX steht aktuell (14:00:49) bei 3.724,39 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +2,40 %, CANCOM SE +2,11 %, Deutsche Telekom +1,26 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -3,35 %, Nemetschek -2,93 %, Eckert & Ziegler -2,27 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.978,34 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +1,70 %, Vinci +1,66 %, BNP Paribas (A) +1,62 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -3,84 %, SAP -1,24 %, Mercedes-Benz Group -1,20 %

Der ATX steht aktuell (14:00:48) bei 5.597,32 PKT und steigt um +0,86 %.

Top-Werte: STRABAG +4,58 %, Raiffeisen Bank International +2,73 %, Erste Group Bank +2,41 %

Flop-Werte: OMV -0,99 %, voestalpine -0,72 %, Lenzing -0,66 %

Der SMI steht aktuell (14:00:49) bei 13.219,82 PKT und steigt um +0,70 %.

Top-Werte: Swisscom +3,73 %, ABB +2,21 %, Partners Group Holding +1,87 %

Flop-Werte: Logitech International -1,02 %, Amrize -0,49 %, Alcon -0,47 %

Der CAC 40 steht aktuell (14:00:24) bei 8.165,20 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Credit Agricole +2,58 %, Eiffage +2,48 %, LEGRAND +2,43 %

Flop-Werte: Capgemini -2,31 %, Pernod Ricard -1,98 %, Renault -1,40 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.034,11 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: ABB +2,21 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,78 %, Swedbank Shs(A) +1,69 %

Flop-Werte: Getinge (B) -6,91 %, SSAB Registered (A) -1,08 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,88 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.750,00 PKT und gewinnt bisher +1,23 %.

Top-Werte: Viohalco +4,95 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,80 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,84 %

Flop-Werte: Jumbo -2,80 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,11 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,70 %