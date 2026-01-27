    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHCA Healthcare AktievorwärtsNachrichten zu HCA Healthcare

    HCA Healthcare - Aktie legt am 27.01.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die HCA Healthcare Aktie bisher um +6,81 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HCA Healthcare Aktie.

    HCA Healthcare - Aktie legt am 27.01.2026 stark zu
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    HCA Healthcare ist ein führender Anbieter im Gesundheitssektor, der durch seine Größe und Innovationskraft besticht. Es bietet umfassende medizinische Dienstleistungen und steht im Wettbewerb mit anderen großen Gesundheitsdienstleistern wie Tenet Healthcare. Einzigartig ist seine breite geografische Abdeckung und der Einsatz fortschrittlicher Technologien.

    HCA Healthcare Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.01.2026

    Die HCA Healthcare Aktie konnte bisher um +6,81 % auf 424,80 zulegen. Das sind +27,10  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HCA Healthcare Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 424,80, mit einem Plus von +6,81 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei HCA Healthcare einen Gewinn von +2,64 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HCA Healthcare Aktie damit um +6,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,29 %. Im Jahr 2026 gab es für HCA Healthcare bisher ein Plus von +7,56 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

    HCA Healthcare Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,85 %
    1 Monat +6,29 %
    3 Monate +2,64 %
    1 Jahr +31,82 %

    Informationen zur HCA Healthcare Aktie

    Es gibt 228 Mio. HCA Healthcare Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,80 Mrd.EUR € wert.

    HCA Healthcare Reports Fourth Quarter 2025 Results and Provides 2026 Guidance


    HCA Healthcare, Inc. (NYSE: HCA) today announced financial and operating results for the fourth quarter ended December 31, 2025. Key fourth quarter metrics (all percentage changes compare 4Q 2025 to 4Q 2024 unless otherwise noted): Revenues …

    HCA Healthcare Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HCA Healthcare Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HCA Healthcare Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HCA Healthcare

    +6,01 %
    +7,11 %
    +3,41 %
    +1,44 %
    +33,32 %
    +78,55 %
    +205,81 %
    +536,89 %
    +1.769,62 %
    ISIN:US40412C1018WKN:A1JFMW



    2 im Artikel enthaltene Werte
