    Silber – Eine Übertreibung?

    Silber – Eine temporäre Übertreibung ?

    Der Preis von Silber kennt seit Monaten scheinbar nur eine Richtung: nach oben. Im Januar 2026 notiert die Feinunze zeitweise über der psychologisch wichtigen Marke von 90 US-Dollar.

    Der Preis von Silber kennt seit Monaten scheinbar nur eine Richtung: nach oben. Im Januar 2026 notiert die Feinunze zeitweise über der psychologisch wichtigen Marke von 90 US-Dollar. Wer Anfang 2025 investierte, blickt auf eine Rendite von über 150 % zurück. Doch während Enthusiasten bereits dreistellige Kurse ausrufen, stellen sich nüchterne Beobachter die Frage: Erleben wir gerade eine fundamentale Neubewertung oder eine gefährliche, temporäre Übertreibung?

