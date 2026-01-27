    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 16 Euro

    • Deutsche Bank belässt Puma auf "Hold" bei 16 Euro.
    • Anta übernimmt aktivere Rolle bei Puma, mehr Einfluss.
    • Turnaround-Unterstützung, Chancen-Risiko-Verhältnis besser.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Anta werde eine aktivere Rolle bei den Herzogenaurachern spielen als bisher Artemis, schrieb Adam Cochrane am Dienstag nach der Anteilsübernahme der Chinesen. Mit weiteren Vorstößen rechnet er nicht vor 2027. Für Puma bedeute es eine Unterstützung des Turnarounds, für die Aktionäre ein besseres Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:50 / CET

    PUMA

    +9,10 %
    +26,06 %
    +24,24 %
    +21,31 %
    -21,90 %
    -58,39 %
    -70,02 %
    +31,96 %
    +1.555,63 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,37 % und einem Kurs von 23,57 auf Tradegate (27. Januar 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +26,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -31,94 %/+10,59 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 16 Euro

