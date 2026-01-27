ANALYSE-FLASH
UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 35,70 Euro
- UBS belässt Deutsche Telekom auf "Buy" mit 35,70 Euro.
- Trendwende nach Kursschwäche seit Mitte 2022.
- Kapitalmarkttage von Verizon und T-Mobile ermutigen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Kursschwäche seit Mitte des Vorjahres zeichne sich nun eine Trendwende ab, schrieb Polo Tang am Montagabend. Die Kapitalmarkttage von Verizon und T-Mobile US dürften ebenso ermutigen wie die Telekom-Quartalszahlen Ende Februar./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 20:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 27,30 auf Tradegate (27. Januar 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,88 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +28,35 %/+54,02 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 35,70 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
jetzt mischt sich die EU auch noch ein, wie immer:
Bis spätestens 2035 sollen in der gesamten EU demnach alte DSL-Verbindungen durch moderne Internetanschlüsse ersetzt werden. Dafür sollen die Mitgliedstaaten dem Vorschlag nach bis 2029 verbindliche Pläne vorlegen.
Die Brüsseler Behörde betonte, dass die Verbraucher durch die DSL-Abschaltungen keine Nachteile erfahren dürften und sich auf eine durchgehende Versorgung mit Internet verlassen können müssten. Vereinzelte Ausnahmen soll es demnach geben, wenn Kupferleitungen noch immer die beste Lösung bleiben, etwa weil der Verbau von Glasfaser zu teuer ist.
Hallo,
Eine aktuelle Einschätzung zu Telekom und T-Mobile von Nico/ Wealth Value Passion findet sich hier:
Dividendenaktien für 2026. Deutsche Telekom Aktie, PepsiCo Aktie, Nestle Aktie, T-Mobile US Aktie