UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 35,70 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 27,30 auf Tradegate (27. Januar 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,88 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +28,35 %/+54,02 % bedeutet.