Pan American Energy beginnt mit den Arbeiten an einer Mineralressourcenschätzung für das Projekt Big Mack

27. Januar 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS60) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Arbeiten zur Erstellung einer Mineralressourcenschätzung (die „MRE“) gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) für das unternehmenseigene Projekt Big Mack in der kanadischen Provinz Ontario aufgenommen hat. Die geplante MRE soll auf den zuvor veröffentlichten Bohrergebnissen aus den Bohrprogrammen 2023 und 2024 des Unternehmens basieren, einschließlich der neun zusätzlichen Bohrlöcher, die zwischen November und Dezember 2024 niedergebracht wurden, und sich an diesen orientieren. Das Unternehmen sieht die Integration der verfügbaren Bohrdatenbank in ein modernes dreidimensionales geologisches Interpretations- und Ressourcenmodell vor, wobei auch die für eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung üblichen Arbeiten zur Verifizierung und Prüfung von Daten durchgeführt werden. Nach Abschluss der MRE will Pan American seine NI 43-101-konforme technische Offenlegung für das Projekt Big Mack aktualisieren, um die neuen Arbeiten, darunter überarbeitete Abbildungen, Karten, Längs- und Querschnitte sowie Tabellen, soweit zutreffend, zu berücksichtigen.

Adrian Lamoureux, CEO von Pan American Energy, sagt dazu: „Die Durchführung einer Mineralressourcenschätzung für Big Mack ist der nächste Schritt, um eine stärkere technische Grundlage für das Projekt zu schaffen. Nach Ansicht des Unternehmens liefern die bislang absolvierten Bohrungen den grundlegenden Datensatz, um diese nächste Phase der technischen Arbeiten zu unterstützen.“

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht unter dem Profil des Unternehmens auf http://www.sedarplus.ca.