Ifo-Institut begrüßt Pläne zu Sozialstaatsreform

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsforscher des Münchner Ifo-Instituts sehen die Pläne für eine Reform des Sozialstaats positiv. Der Bericht der Kommission sei "insgesamt mutig und entspricht grundsätzlich unseren Reformüberlegungen", sagt Experte Andreas Peichl. Allerdings seien viele Details zur konkreten Umsetzung noch offen.

"Die Zusammenlegung der Sozialleistungen zu einem System aus einem Guss ist sinnvoll", sagt Peichsl Kollege Maximilian Blömer. "Die Reform des Transferentzugs geht in die richtige Richtung: Weniger Hinzuverdienst bei Kleinstjobs, besserer Hinzuverdienst bei sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten."

Die Experten betonen allerdings, dass bei einer solchen Reform stärker beim Hinzuverdienst differenziert werden müsse, damit Haushalte mit Kindern nicht schlechter gestellt würden und die Arbeitsanreize die Richtigen erreichten.

Zudem sei bis zu konkreten Reformen noch einiges zu tun. "Die Bundesregierung muss nun hieraus einen vernünftigen Gesetzentwurf machen", sagt Peichl. "Bei der Umsetzung werden viele Details entscheiden, ob es ein großer Wurf wird."/ruc/DP/mis



