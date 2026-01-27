Bitcoin droht der Absturz: Hier sehen Experten die Crash-Zone

Nic Puckrin, Mitbegründer von Coin Bureau, sieht die Lage kritisch. "Während Umfragen darauf hindeuten, dass institutionelle Anleger langfristig weiterhin bullish sind, wächst die Befürchtung, dass Bitcoin in einen Bärenmarkt eintritt – wobei ein großer Teil der institutionellen Anleger glaubt, dass dies bereits der Fall ist." Er warnt, dass der Trend umso fragiler wird, je länger Bitcoin unter der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar bleibt. Eine Erholung Richtung 92.000 US-Dollar sei möglich, aber: "Auch wenn ein neues Allzeithoch in diesem Jahr noch nicht ausgeschlossen ist, werden die nächsten 30 Tage entscheidend dafür sein, ob bereits ein Bärenmarkt eingetreten ist."

Die jüngste Schwäche am Kryptomarkt verstärkt die Sorge, dass Bitcoin in einen Bärenmarkt abrutscht. Während Gold neue Rekordmarken setzt und zum ersten Mal über 5.000 US-Dollar gehandelt wird, stagniert Bitcoin bei rund 88.000 US-Dollar – ein Rückgang von 25 Prozent seit Oktober und 6 Prozent innerhalb einer Woche. Die enge Handelsspanne zwischen 86.000 und 89.000 US-Dollar hat laut Marktbeobachtern erstmals wieder die Frage aufgeworfen, ob die Krypto-Leitwährung ihren Momentum-Trade verloren hat.

Die derzeitigen Makrofaktoren belasten zusätzlich. Die Aussicht auf einen erneute teilweisen US-Government-Shutdown, die bevorstehende Sitzung des geldpolitischen Entscheidungsgremiums der US-Notenbank, des Federal Open Market Committee (FOMC), geopolitische Spannungen sowie Sorgen über eine schwächere Tech-Gewinnsaison drücken die Risikobereitschaft – und führen dazu, dass Kapital aus Bitcoin in Edelmetalle und Aktien abfließt. Während Silber und Gold neue Höchststände erreichen, zogen Anleger in der vergangenen Woche mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar aus Bitcoin-ETFs ab – der größte Abfluss seit November. Der Crypto Fear & Greed Index rutschte auf 29 und signalisiert erneut Angst.

Ray Youssef, CEO von NoOnes, betont den veränderten Marktmechanismus. Trotz des Narrativs vom "digitalen Gold" ziehe politischer Stress Kapital klar zu realen Edelmetallen. Bitcoin bleibe "in einem reaktiven, volatilen Modus stecken", mit einer Bandbreite von 85.000 bis 90.000 US-Dollar. Eine Eskalation im Nahen Osten oder steigende Ölpreise könnten "einen Rückgang auf den mittleren Bereich von 70.000 US-Dollar" auslösen.

Auch Farzam Ehsani, CEO von VALR, sieht wachsende Vorsicht. Die negative Korrelation zu Öl, die fragile Stimmung nach massiven Liquidationen im Herbst und die Unsicherheit der Tech-Earnings erhöhten das Risiko eines weiteren Rückgangs. On-Chain-Daten zeigen zudem, dass Investoren erstmals seit 2023 wieder in eine Phase realisierter Nettoverluste eintreten.

Analysten von Citi, Tagus Capital und der Duke University stellen mittlerweile grundsätzlich infrage, dass Bitcoin ein verlässlicher Makro-Hedge ist. Seine Inflationsabsicherungsfunktion sei "episodisch", stark abhängig von Liquidität und Risikobereitschaft – und weit weniger stabil als Gold.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



