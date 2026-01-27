    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konsumflaute bremst Intersport-Händler aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Konsumflaute bremst Intersport, Umsatz stagnierte.
    • Umsatz 2024/25 bei 3,46 Mrd. Euro, leicht rückläufig.
    • Expansion geplant: 100 neue Geschäfte bis 2030.
    Konsumflaute bremst Intersport-Händler aus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HEILBRONN (dpa-AFX) - Die anhaltende Konsumflaute in Deutschland bremst den Sporthändlerverbund Intersport weiter aus. Der Außenumsatz der rund 700 angeschlossenen Händlerinnen und Händler lag im Geschäftsjahr 2024/25 bei 3,46 Milliarden Euro - und damit auf Vorjahresniveau, wie das Unternehmen mitteilte. Im Vergleich zum Umsatzrekord 2022/23 beträgt das Minus gut ein Prozent. Das Geschäftsjahr von Intersport Deutschland dauert wie bei vielen anderen Handelsunternehmen von Anfang Oktober bis Ende September.

    Damit blieb Intersport hinter den eigenen Erwartungen zurück: Vor einem Jahr war Vorstandsvorsitzender Alexander von Preen noch von einem Wachstum ausgegangen. Nun entwickelte sich Intersport sogar etwas schlechter als der gesamte Markt. Als Gründe für die Entwicklung nannte Intersport neben der Konsumzurückhaltung unter anderem schwierige Marktbedingungen, die schwache Konjunktur und einen intensiven Wettbewerb.

    Trotz des schwierigen Umfelds habe man ein sehr gutes Ergebnis erzielt, sagte Finanzchef Thomas Storck. Diese liege auch über dem des Vorjahrs. Konkretere Gewinnzahlen nennt der genossenschaftliche Einkaufsverbund nicht. Für das laufende Geschäftsjahr gab sich von Preen zuversichtlich: "Wir glauben an ein gutes Jahr 2026". Das liege auch daran, dass es viele Events gebe, darunter die Olympischen Winterspiele und die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren.

    Intersport setzt Expansionskurs fort

    Intersport ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte Sporthändlergruppe. Ihr gehörten zuletzt bundesweit rund 700 Händler mit gut 1.400 Geschäften an. Davon firmieren mehr als 400 auch unter dem Namen. An seinen langfristigen Zielen hält Intersport fest: Bis zum Jahr 2030 will der Verbund seinen Umsatz im Tagesgeschäft und durch Zukäufe auf etwa sechs Milliarden Euro steigern - und damit auf einen erwarteten Marktanteil von gut 30 Prozent.

    Um das zu erreichen, peilt das Management im Durchschnitt ein Wachstum von mehr als fünf Prozent pro Jahr an. Bis 2030 sollen daher mindestens 100 neue Geschäfte in Deutschland dazukommen. Darunter sehr große Läden, die sich eher an Familien und jene Kunden richten, die besonders auf den Preis achten. Seit 2023 wurden demnach insgesamt 56 neue Geschäfte eröffnet. Intersport-Chef von Preen ist sich sicher: "Wir werden mehr als 100 schaffen"./jwe/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Konsumflaute bremst Intersport-Händler aus Die anhaltende Konsumflaute in Deutschland bremst den Sporthändlerverbund Intersport weiter aus. Der Außenumsatz der rund 700 angeschlossenen Händlerinnen und Händler lag im Geschäftsjahr 2024/25 bei 3,46 Milliarden Euro - und damit auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     