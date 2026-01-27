ZenaTech testet erfolgreich vier IQ Nano-Indoor-Drohnen mittels Schwarmtechnologie für den Einsatz im Bestandsmanagement im Regierungs- und Verteidigungssektor

Vancouver, British Columbia, (27. Januar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine ZenaDrone-Indoor-Drohnen für das Bestandsmanagement des Typs IQ Nano und seine Drohnenschwarmtechnologie im Rahmen von erweiterten Prüfungen erfolgreich getestet wurden. Die Tests umfassten vier Drohnen, die so konfiguriert waren, dass sie gleichzeitig und unabhängig voneinander in einer Umgebung ohne GPS-Empfang fliegen konnten. Jede Drohne befand sich auf einer anderen Flugbahn und führte in einer simulierten Lagerumgebung ein schnelles Barcode-Scannen von Paketen durch. Der erfolgreiche Test bestätigt die skalierbare, softwaregesteuerte Lösung des Unternehmens für die Bewältigung missionskritischer Herausforderungen in den Bereichen Verteidigungslogistik und Bestandsmanagement in einem Umfeld, in dem internationale Verteidigungsorganisationen zunehmend Wert auf Automatisierung, Genauigkeit und Einsatzbereitschaft legen.

„Die erfolgreiche Durchführung dieses Tests mit mehreren IQ Nano-Inventardrohnen und Schwarmtechnologie ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen unserer Aufgabenstellung, Drohnenplattformen zu entwickeln, mit denen die Verteidigungslogistik modernisiert wird und die Bundesbehörden beim Bestandsmanagement in globalen Lagerhäusern, Waffenlagern und Depots unterstützen“, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „In diesen Einrichtungen ist Schnelligkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit gefragt, und dennoch vertraut man in vielen Fällen immer noch auf manuelle, fehleranfällige Verfahren. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach autonomen Systemen sind wir davon überzeugt, dass unsere KI-gesteuerte, skalierbare Plattform hervorragend positioniert ist, um messbare Verbesserungen in Bezug auf die Genauigkeit von Bestandsdaten, betriebliche Effizienz und Einsatzbereitschaft zu erzielen.“

Die Drohnenschwarmtechnologie, bei der mehrere Drohnen autonom zusammenarbeiten, Informationen austauschen und Aufgaben gemeinsam lösen, um Einsätze effizienter zu gestalten, hat an Bedeutung gewonnen. Im Verteidigungswesen und im gewerblichen Bereich sucht man nach immer schnelleren, sichereren und intelligenteren Lösungen, um große, komplexe Umgebungen zu verwalten, in denen Echtzeit-Transparenz und betriebliche Effizienz gefordert sind, die man mit herkömmlichen Methoden nicht mehr erreichen kann. Neben seiner Drohnenschwarmtechnologie für das Indoor-Bestandsmanagement in Verteidigung und Wirtschaft arbeitet das Unternehmen auch an der Weiterentwicklung von Drohnenschwärmen für Einsätze wie die Bekämpfung von Waldbränden. Obwohl sich die Drohnenschwärme noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, verwandeln sie Autonomie bereits in eine skalierbare Plattform. Sie ermöglichen schnellere Abläufe, höhere Zuverlässigkeit und eine Effizienz auf Systemebene, die einzelne Drohnen nicht erreichen können.