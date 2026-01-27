Sturm 'Chandra' fegt über Großbritannien

LONDON (dpa-AFX) - Überschwemmungen, umgestürzte Bäume und geschlossene Schulen: Sturm "Chandra" sorgt derzeit in Teilen Großbritanniens für einige Einschränkungen. Zug- und Flugverbindungen wurden mancherorts gestrichen und Straßen mussten wegen umgestürzter Bäume und Überschwemmungen gesperrt werden.

Der britische Wetterdienst Met Office warnte bereits zu Beginn der Woche vor Überschwemmungen in zahlreichen Gebieten. Etwa in den benachbarten Grafschaften Devon und Somerset im Südwesten Englands mussten Feuerwehrleute der Nachrichtenagentur PA zufolge am Dienstagmorgen mehrere Menschen aus Fahrzeugen retten. Bilder zeigen vom Wasser verschluckte Autos. Die Polizei von Devon und Cornwall bat die Bevölkerung, von manchen Reisen aufgrund von Überschwemmungen abzusehen.