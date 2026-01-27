    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Sturm 'Chandra' fegt über Großbritannien

    Für Sie zusammengefasst
    • Sturm "Chandra" verursacht Überschwemmungen in UK.
    • Über 300 Schulen geschlossen, 10.000 Haushalte ohne Strom.
    • DWD: "Chandra" und "Leonie" sind unterschiedliche Stürme.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX) - Überschwemmungen, umgestürzte Bäume und geschlossene Schulen: Sturm "Chandra" sorgt derzeit in Teilen Großbritanniens für einige Einschränkungen. Zug- und Flugverbindungen wurden mancherorts gestrichen und Straßen mussten wegen umgestürzter Bäume und Überschwemmungen gesperrt werden.

    Der britische Wetterdienst Met Office warnte bereits zu Beginn der Woche vor Überschwemmungen in zahlreichen Gebieten. Etwa in den benachbarten Grafschaften Devon und Somerset im Südwesten Englands mussten Feuerwehrleute der Nachrichtenagentur PA zufolge am Dienstagmorgen mehrere Menschen aus Fahrzeugen retten. Bilder zeigen vom Wasser verschluckte Autos. Die Polizei von Devon und Cornwall bat die Bevölkerung, von manchen Reisen aufgrund von Überschwemmungen abzusehen.

    Auch in Nordirland machte der Sturm den Menschen schwer zu schaffen. Mehr als 10.000 Haushalte waren britischen Medienberichten zufolge ohne Strom und mehr als 300 Schulen mussten geschlossen werden. Mehrere Inlandsflüge von und zum Flughafen Belfast wurden gestrichen. Auch in den West Midlands in England mussten Schulen aufgrund von Überschwemmungen schließen.

    DWD: "Chandra" nicht "Leonie"

    Teile Deutschlands kämpfen derzeit hingegen mit dem Wintertief "Leonie". Schnee und Eis erschweren den Weg zur Schule und zur Arbeit. Mit "Chandra" hat "Leonie" allerdings wenig zu tun: Es handelt sich "um zwei unterschiedliche Tiefdruckgebiete, mit auch völlig unterschiedlichen Zugbahnen", wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte./pba/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
