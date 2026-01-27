JEFFERIES stuft Traton auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Hold" belassen. Ein Komplettverkauf der Sinotruk-Beteiligung zum aktuellen, seit Oktober um 40 Prozent gestiegenen Aktienkurs könnte die Verschuldung der VW-Nutzfahrzeugholding halbieren, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Auch strategisch wäre ein solcher Schritt folgerichtig. Anlass der Überlegung ist für den Experten die Platzierung von zwei Prozent an Sinotruk aus der vergangenen Woche./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 31,62EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.