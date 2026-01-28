TI knallt nachbörslich hoch! Was ist da los?

Für das erste Quartal erwartet TI einen Umsatz zwischen 4,32 und 4,68 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit die Prognosen der Analysten von 4,42 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie soll zwischen 1,22 und 1,48 US-Dollar liegen, der Konsens lag jedoch bei 1,26 US-Dollar.

Texas Instruments (TI) hat eine optimistische Prognose für das erste Quartal 2026 abgegeben. Der Konzern erwartet sowohl einen höheren Umsatz als auch einen höheren Gewinn als von der Wall Street prognostiziert. Der Konzern setzt auf eine starke Nachfrage nach seinen Analogchips, die durch die rasant wachsenden Investitionen in KI-Datenzentren befeuert wird.

Nach dieser Ankündigung stiegen die TI-Aktien im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um fast 9 Prozent.

Die Nachfrage nach Chips aus der Halbleiterbranche hat sich durch die massiven Investitionen der Tech-Unternehmen in die Erweiterung ihrer Rechenzentren deutlich erhöht. Diese sind entscheidend für die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Im Gegensatz zu Nvidia, das teure Grafikprozessoren für KI entwickelt, konzentriert sich Texas Instruments auf Analogchips. Diese übernehmen wesentliche Funktionen, wie die Umwandlung von Signalen in für Computer verständliche Daten und die Energieverwaltung von Systemen. Sie sind eine Schlüsselkomponente in modernen Rechenzentren.

In einer Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung der Ergebnisse betonte der CEO von Texas Instruments, Haviv Ilan, dass das Unternehmen nun erstmals die Verkaufszahlen an die Data-Center-Branche separat ausweisen werde. Der Umsatz in diesem Bereich stieg im vierten Quartal 2025 um beeindruckende 70 Prozent und machte bereits neun Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus.

Neben der starken Nachfrage aus der KI-Branche trägt auch eine allgemeine Erholung im Industriebereich zum positiven Ausblick bei. Kinngai Chan, Analyst bei Summit Insights, stellte fest, dass der Umsatz im industriellen Sektor, in dem TI-Chips in verschiedenen Bereichen wie der Automatisierung eingesetzt werden, signifikant zugenommen hat. Ilan berichtete von einem Anstieg im „hohen zweistelligen” Prozentbereich und betonte, dass die Erholung in vielen Sektoren weiterhin anhält.

Im vergangenen Jahr fielen die Aktien von Texas Instruments um mehr als sieben Prozent, doch seit Jahresbeginn verzeichnet das Unternehmen einen Anstieg von über 13 Prozent. Die Hoffnung auf eine Beendigung der durch übermäßige Käufe während der Pandemie entstandenen Bestandsüberhänge sorgt für ein positives Investorenumfeld. Tore Svanberg, Analyst bei Stifel, erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2026 eine Beschleunigung des Wachstums erleben könnte, da die Bestandskorrekturen weitgehend abgeschlossen sind.

Im vierten Quartal 2025 erzielte TI einen Umsatz von 4,42 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht unter den Schätzungen von 4,44 Milliarden US-Dollar. Besonders im wichtigen Markt der Unterhaltungselektronik ging der Umsatz um einen hohen zweistelligen Prozentsatz zurück. Dieser Rückgang wird teilweise auf den weltweiten Mangel an Speicherchips zurückgeführt, der die Nachfrage in diesem Bereich bremst – insbesondere im Smartphone- und Personalcomputer-Markt.

Texas Instruments zeigt sich trotz dieser Herausforderungen optimistisch und geht von einer weiterhin stabilen Nachfrage in wichtigen Sektoren aus.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



