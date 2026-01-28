    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Online-Riese

    Amazon-Manager verschickt versehentliche E-Mail an alle! Dann passiert das

    Amazon hat in einer versehentlich versendeten E-Mail "organisatorische Veränderungen" in seiner Cloud-Sparte bestätigt, wie aus einer Nachricht hervorgeht, die CNBC einsehen konnte.

    • Amazon bestätigt organisatorische Veränderungen in AWS.
    • Entlassungen in Cloud-Sparte und anderen Bereichen geplant.
    • Fokus auf Effizienz durch KI und strategische Anpassungen.
    Amazon steht offenbar vor einer weiteren Runde von Entlassungen, von der diesmal die Cloud-Sparte betroffen sein könnte. In einer internen E-Mail, die versehentlich an Mitarbeiter gesendet wurde, bestätigte der Konzern "organisatorische Veränderungen", von denen auch die Amazon Web Services (AWS) betroffen sind. In der von Colleen Aubrey, Senior Vice President für angewandte KI-Lösungen bei AWS, verfassten Nachricht werden die schwierigen, aber "durchdachten" Entscheidungen erwähnt, die getroffen wurden, um die Organisation für den zukünftigen Erfolg zu positionieren.

    Bereits im Oktober 2023 hatte Amazon angekündigt, insgesamt 14.000 Stellen im Unternehmensbereich zu streichen. Dieser Prozess soll sich bis ins Jahr 2026 fortsetzen. Laut Amazon-Chef Andy Jassy zielen die Kürzungen darauf ab, die Managementebenen zu straffen und die Bürokratie zu reduzieren. Zudem sieht Jassy durch den Einsatz von KI Effizienzgewinne, die den Bedarf an bürokratischem Personal in den kommenden Jahren weiter verringern dürften.

    Der jüngste Vorfall könnte jedoch auf mehr als nur Entlassungen hinweisen. In der E-Mail wurde der Betreff „Project Dawn“ erwähnt, ein Projekt, das offenbar storniert wurde. Ob es sich dabei um ein neues Vorhaben oder eine interne Umstrukturierung handelt, bleibt unklar, da Amazon auf Anfragen zu diesem Punkt bisher nicht reagiert hat.

    Die Entlassungen betreffen nicht nur die Cloud-Abteilung, sondern auch andere Bereiche, wie den Einzelhandel. Amazon gab kürzlich bekannt, seine Supermärkte der Marke Fresh und die Go! Convenience-Märkte zu schließen, um mehr in die Whole Foods-Läden und den Online-Lebensmittelhandel zu investieren. Jason Buechel, der leitende Angestellte des Lebensmittelsegments, erklärte, dass das Unternehmen bewusstere Entscheidungen treffen müsse, um die Kundenbindung zu stärken.

    Die turbulente Umstrukturierung bei Amazon erfolgt kurz vor der Veröffentlichung der vierteljährlichen Ergebnisse am 5. Februar. Inmitten dieser Veränderungen bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese strategischen Anpassungen auf das Unternehmen und die Beschäftigten haben werden.

    Die kontinuierlichen Entlassungen und der Fokus auf Effizienzsteigerungen durch KI und technologische Innovationen zeigen, dass Amazon bereit ist, sich neu aufzustellen, um auch in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig zu bleiben. Die genaue Auswirkung auf den Arbeitsmarkt und die Belegschaft wird sich jedoch erst im Laufe der kommenden Monate abzeichnen.

    Den gestrigen Handelstag an der Nasdaq schloss die Amazon-Aktie rund 2,56 Prozent im Plus bei 244,68 US-Dollar. Nachbörslich ging es dann noch mal 0,85 Prozent nach oben.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 244,7USD auf Nasdaq (28. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
