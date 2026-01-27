Slowakei klagt gegen EU-Gasimport-Verbot aus Russland

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Die Slowakei wird eine Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gegen den von der EU beschlossenen Importstopp für Erdgas aus Russland einbringen. Das gab der linksnationale Ministerpräsident Robert Fico in Bratislava bekannt. Die Slowakei werde die entsprechende EU-Verordnung anfechten, weil sie das Prinzip der Subsidiarität verletze, wonach alle EU-Mitgliedsländer das Recht haben, selbst über ihren Energiemix zu entscheiden. Das sei "ein Verstoß gegen die Grundprinzipien, auf denen die Europäische Union aufgebaut ist", sagte Fico.

Die am Montag von einer Mehrheit der EU-Länder beschlossene Verordnung sieht vor, dass spätestens Ende 2027 der Import von Erdgas aus Russland aufhören soll. Damit will die EU angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Russlands Einnahmen aus Energie-Rohstoffexporten verringern. In Kraft treten soll die Verordnung Anfang Februar mit der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt.