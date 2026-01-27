    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Manövrierunfähiger Frachter auf dem Weg nach Emden

    Für Sie zusammengefasst
    • MS Thames Highway nach Brand manövrierunfähig.
    • Bergungsunternehmen schleppte Schiff zurück nach Emden.
    • Keine Verletzten oder Schadstoffaustritt an Bord.
    EMDEN (dpa-AFX) - Der manövrierunfähige Autotransporter "MS Thames Highway" soll nach einem Brand wieder in den Emder Hafen geschleppt werden. Ein Bergungsunternehmen bringt das Schiff nun zurück, wie das Havariekommando mitteilte. Der Frachter lag manövrierunfähig vor der Nordseeinsel Borkum.

    Der Autotransporter war am Montagabend von Emden auf dem Weg nach Grimsby in Großbritannien. Vor Borkum entdeckte die Crew Flammen im Maschinenraum und riegelte den Bereich ab, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Einsatzkräfte löschten die Flammen.

    Nach einem stundenlangen Einsatz gibt das Havariekommando jetzt Entwarnung. "An Bord befinden sich 18 Besatzungsmitglieder, es gibt keine Verletzten und keinen Schadstoffaustritt", teilte ein Sprecher am frühen Nachmittag mit. Die Einsatzkräfte wurden mittlerweile mit einem Helikopter an Land gebracht./xma/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
