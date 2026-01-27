ASML mit fast 1.200 Euro auf Rekordhoch vor Quartalszahlen

Erst Anfang Januar hatte Analyst David Dai von Bernstein Research ASML als seinen Favoriten in der europäischen Halbleiter-Branche für 2026 genannt. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus./gl/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 5.982 auf Ariva Indikation (27. Januar 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +6,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,73 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 461,43 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5600 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -19,22 %/+17,81 % bedeutet.