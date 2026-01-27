    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    AKTIE IM FOKUS

    ASML mit fast 1.200 Euro auf Rekordhoch vor Quartalszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML erreicht Rekordhoch von fast 1.200 Euro.
    • Aktien steigen um 29 Prozent im Jahr 2026.
    • Marktkapitalisierung nähert sich 500 Milliarden Euro.
    AKTIE IM FOKUS - ASML mit fast 1.200 Euro auf Rekordhoch vor Quartalszahlen
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Anleger haben ASML am Dienstag und damit schon einen Tag vor den Quartalszahlen ein Rekordhoch beschert. Nach einem Anstieg bis auf fast 1.200 Euro gleich zu Handelsbeginn behaupteten die Aktien des Chipausrüster am Nachmittag ein Plus von einem Prozent auf knapp 1.190 Euro.

    Mit einem Wertzuwachs von 29 Prozent im noch jungen Jahr 2026 führen sie die Gewinnerliste im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 an. Die Marktkapitalisierung des wertvollsten europäischen Unternehmens steuert somit auf 500 Milliarden Euro zu.

    Erst Anfang Januar hatte Analyst David Dai von Bernstein Research ASML als seinen Favoriten in der europäischen Halbleiter-Branche für 2026 genannt. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus./gl/mis

    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 5.982 auf Ariva Indikation (27. Januar 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +6,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 461,43 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -19,22 %/+17,81 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
