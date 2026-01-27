BERNSTEIN RESEARCH stuft APPLE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die starken iPhone-Verkäufe zeigten sowohl für den Dezember als auch für das vergangene Quartal einen Anstieg gegenüber den jeweiligen Vorjahreszeiträumen, seien aber ein wenig unter den Konsensschätzungen geblieben, schrieb Mark Newman am Dienstag. Für das bis zum 29. Januar laufende Geschäftsquartal sieht er bei Apples wichtigstem Produkt leichte Enttäuschungsrisiken. In der Zulieferbranche bleibe die Stimmung verhalten. Apple-Lieferanten dürften 2026 aber gegenüber der Android-Konkurrenz die Nase vorn haben./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:24 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 217,6EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 14:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Mark Newman

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

