Skeena Gold & Silver erhält Umweltverträglichkeitszertifikat und Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung durch die Bundesbehörden für sein Eskay Creek-Projekt

Vancouver, British Columbia (27. Januar 2026) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena Gold & Silver“, „Skeena“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass man das Umweltverträglichkeitszertifikat („EAC“) für sein 100 % unternehmenseigenes Gold-Silber-Projekt Eskay Creek („Eskay“ oder das „Projekt“) im Nordwesten von British Columbia („B.C.“), Kanada, erhalten hat. Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung wurden vom kanadischen Minister für Umwelt und Klimawandel geprüft und gemäß dem Bundesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt.

Das EAC wurde vom Minister für Bergbau und kritische Mineralien von B.C. und vom Minister für Umwelt und Parks von B.C. ausgestellt und gemeinsam von der Tahltan-Zentralregierung genehmigt. Der Erhalt des EAC stellt einen wichtigen Meilenstein für das Projekt dar und schließt einen strengen Umweltprüfungsprozess ab, der im August 2024 begonnen hatte. Der Prozess umfasste mehr als 60 Beteiligungssitzungen innerhalb der lokalen Gemeinden und über 500 Treffen mit der Tahltan-Zentralregierung. Im Rahmen seiner Konsultationsbemühungen arbeitete Skeena auch mit lokalen und nicht-lokalen indigenen Gruppen zusammen. Dazu gehörten Gespräche mit der Nisga'a Lisims-Regierung, den Gitanyow Hereditary Chiefs, der Tsetsaut Skii km Lax Ha Nation, der Southeast Alaska Indigenous Transboundary Commission und anderen Stammesangehörigen aus Alaska. Im Laufe des Umweltprüfungsverfahrens gingen mehr als 4.000 schriftliche Stellungnahmen von Gemeindemitgliedern ein, die einzeln berücksichtigt wurden. Die Zustimmung der Tahltan Nation zu dem Projekt ist in der EAC verankert und stellt eine historische Premiere in Kanada dar, die durch eine wegweisende Vereinbarung gemäß Abschnitt 7 erreicht wurde, die 2022 zwischen der Regierung von British Columbia und der Tahltan-Zentralregierung unterzeichnet wurde.

Nalaine Morin, Senior Vice President of Environment & Social Affairs bei Skeena, kommentierte: „Diese Errungenschaft ist für mich als Mitglied der Tahltan Nation besonders bedeutsam. Die Erteilung unseres EA-Zertifikats als erstes Unternehmen in der Geschichte Kanadas im Rahmen der Vereinbarung gemäß Abschnitt 7 zeigt, was möglich ist, wenn die Rechte der Ureinwohner und eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung gemeinsam vorangetrieben werden. Dieser Meilenstein spiegelt jahrelange Vertrauensbildung, harte Arbeit und das gemeinsame Engagement wider, Dinge anders zu machen. Wir bei Skeena sind stolz auf das Erreichte und bekennen uns weiterhin entschlossen zur Versöhnung als einer fortwährenden, lebendigen Praxis, die unser Handeln heute und in Zukunft leitet.“