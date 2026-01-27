Nemetschek Aktie sackt ab - 27.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Sie fällt um -4,66 % auf 77,70€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,30 %, geht es heute bei der Nemetschek Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Nemetschek, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -22,35 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +3,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,56 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nemetschek eine negative Entwicklung von -12,89 % erlebt.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,51 % 1 Monat -11,56 % 3 Monate -22,35 % 1 Jahr -28,17 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,99 Mrd. € wert.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.