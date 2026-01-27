    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Tech-Werte steigen - Dow gibt nach - Zahlen im Blick

    • Technologiewerte steigen trotz Handelsängsten weiter.
    • Dow Jones fällt wegen UnitedHealth-Kursrückgang.
    • Krankenversicherer leiden unter regulatorischem Druck.
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürften am Dienstag Technologiewerte weiter zulegen. Die Befürchtungen der Anleger mit Blick auf die Handelspolitik Washingtons rückten weiter in den Hintergrund, auch wenn Präsident Donald Trump nun die Zölle für den Import südkoreanischer Produkte erhöhen will; für etwas Erleichterung sorgt vielmehr die in Summe weiterhin recht gut verlaufende Berichtssaison der Unternehmen.

    Der Dow Jones Industrial aber dürfte angesichts eines Kurseinbruchs bei den Aktien des Krankenversicherers UnitedHealth zunächst nachgeben. Der Leitindex wurde vom Broker IG eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,5 Prozent tiefer auf 49.149 Punkte taxiert. Der von Tech-Werten geprägte Nasdaq 100 wird 0,6 Prozent im Plus erwartet.

    Unter den Einzelwerten stach unter anderem UPS positiv hervor. Nach einem Umsatzrückgang im Vorjahr will der DHL-Konkurrent im laufenden Jahr wieder zulegen. Der Ausblick überraschte positiv, sodass die UPS-Aktien im vorbörslichen US-Handel um fast zwei Prozent anzogen.

    Der Autokonzern General Motors (GM) will nach einem milliardenschweren Quartalsverlust seine Anleger mit einem Aktienrückkauf bei Laune halten. Die Anleger überzeugte zudem die Gewinnprognose des Unternehmens. Damit zogen dessen Anteilsscheine um 3,7 Prozent an.

    Bei dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX sind die Geschäfte Ende 2025 deutlich besser gelaufen als gedacht. So erzielte der konzerneigene Triebwerkshersteller Pratt & Whitney im vierten Quartal deutlich mehr Umsatz als von Analysten erwartet. Im laufenden Jahr will RTX-Chef Chris Calio Umsatz und Gewinn des Konzerns im Tagesgeschäft weiter nach oben treiben. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Die RTX-Aktien gewannen gut zwei Prozent.

    Der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman derweil profitiert zwar ähnlich wie die gesamte Branche von den global steigenden Rüstungsbudgets. Im vergangenen Jahr aber zahlte sich ein neuer Rekordbestand bei den Aufträgen aber noch kaum aus. Auch die Prognose für 2026 enttäuschte. Im vorbörslichen Handel geriet die Aktie unter Druck.

    Abseits der Berichtssaison litten Krankenversicherer im vorbörslichen Handel stark unter regulatorischem Druck und sackten ab. So knickten die Papiere der UnitedHealth Group um 15 Prozent ein. Für CVS Health ging es um 10 Prozent nach unten. Humana rutschten um fast 17 Prozent ab.

    Die US-Regierung hatte angekündigt, die Zahlungen an private Medicare-Versicherungen für die von den Konzernen betreuten, sogenannten Advantage-Pläne im nächsten Jahr quasi unverändert lassen zu lassen. Analysten hatten einen Anstieg von bis zu 6 Prozent erwartet; entsprechend groß war die Enttäuschung der Anleger. Diese waren bislang davon ausgegangen, dass Präsident Trump privaten Medicare-Plänen gegenüber wohlwollender eingestellt ist als sein Vorgänger./la/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,54 % und einem Kurs von 63,14 auf Tradegate (27. Januar 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um -13,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 223,47 Mrd..

    Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
