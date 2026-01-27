    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCorning AktievorwärtsNachrichten zu Corning

    Corning Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 27.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Corning Aktie bisher um +7,73 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Corning Aktie.

    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    Corning Inc. ist ein führendes Unternehmen in der Materialwissenschaft, spezialisiert auf Spezialgläser und Keramiken. Hauptprodukte sind Display-Gläser, Glasfaserkabel und Biotechnologie-Lösungen. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Asahi Glass und Schott AG. Corning besticht durch innovative Forschung und maßgeschneiderte Lösungen.

    Corning Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.01.2026

    Die Corning Aktie konnte bisher um +7,73 % auf 85,94 zulegen. Das sind +6,17  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Corning Aktie. Nach einem Plus von +1,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 85,94. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Corning einen Gewinn von +14,19 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Corning Aktie damit um +8,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,87 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

    Corning Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,71 %
    1 Monat +14,05 %
    3 Monate +14,19 %
    1 Jahr +67,48 %

    Informationen zur Corning Aktie

    Es gibt 857 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,05 Mrd.EUR € wert.

    Corning and Meta Announce Multiyear, up to $6 Billion Agreement to Accelerate US Data Center Buildout


    Corning Incorporated (NYSE: GLW) and Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) today announced a multiyear, up to $6 billion agreement to accelerate the buildout of the most advanced data centers in the United States to support Meta’s apps, technologies, …

    Corning Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Corning

    +7,60 %
    +9,67 %
    +12,62 %
    +12,32 %
    +69,29 %
    +157,33 %
    +176,60 %
    +428,40 %
    +847,13 %
    ISIN:US2193501051WKN:850808



