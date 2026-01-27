SUESS MicroTec Aktie steigt auf 49,80€ - 27.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von +3,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 49,80€, mit einem Plus von +3,02 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SUESS MicroTec einen Gewinn von +32,20 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +3,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +24,69 %.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,79 % 1 Monat +26,37 % 3 Monate +32,20 % 1 Jahr +3,90 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 950,42 Mio. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.