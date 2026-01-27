    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Intel Aktie gewinnt an Wert - 27.01.2026

    Am 27.01.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um +2,85 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.01.2026

    Die Intel Aktie notiert aktuell bei 36,78 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,85 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,02  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 36,78, mit einem Plus von +2,85 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Intel einen Gewinn von +8,78 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -8,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,72 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,48 % gewonnen.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,70 %
    1 Monat +17,72 %
    3 Monate +8,78 %
    1 Jahr +85,63 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Intel: viele sehen kurzfristige Korrekturen nach starken Anstiegen, andere bleiben bullish wegen Foundry- und KI-Nachfrage. Kritische Punkte sind schwächere Prognosen durch Speicherkrise, schrumpfender Umsatz trotz Kursrally, politische Risiken und Debatten über Überbewertung und mittelfristige Kursziele.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 175,35 Mrd. € wert.

    Im Schatten von Nvidia: ASML kassiert Milliarden durch den KI-Hype


    Während Chippreise steigen und Hersteller Milliarden investieren, profitiert der europäischer Ausrüster ASML besonders stark vom globalen KI-Rennen.

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +2,68 %
    -8,70 %
    +17,72 %
    +8,78 %
    +85,63 %
    +43,27 %
    -21,25 %
    +31,91 %
    +1.759,93 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



