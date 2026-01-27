dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 27.01.2026 - 15.15 Uhr
- Anta will 29,06% an Puma für 1,5 Mrd. Euro kaufen.
- UnitedHealth erwartet ersten Umsatzrückgang seit 1989.
- Boeing erzielt ersten Gewinn seit 2018 durch Verkauf.
ROUNUP: Chinesische Fila-Mutter Anta will bei Puma groß einsteigen
HERZOGENAURACH/HONGKONG - Der chinesische Konzern Anta Sports Products will groß beim deutschen Sportartikelhersteller Puma einsteigen. Wie die Muttergesellschaft von Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon und Wilson am Dienstag in Hongkong mitteilte, wird sie einen Anteil von 29,06 Prozent an Puma von der französischen Milliardärsfamilie Pinault für insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro erwerben. Behörden und Aktionäre müssten allerdings noch zustimmen. Am Aktienmarkt kam dies gut an. Die Puma-Aktie legte im frühen Handel deutlich zu.
ROUNDUP: UnitedHealth geht auf Schrumpfkurs - Erster Umsatzrückgang seit 1989
EDEN PRAIRIE - Der US-Krankenversicherer Unitedhealth rechnet nach einer Krise mit dem ersten Umsatzrückgang seit mehr als 30 Jahren. Das Unternehmen soll weniger Kunden bedienen und weniger einnehmen, aber mehr Gewinn erwirtschaften. Dazu soll die Zahl der Versicherten ebenso schrumpfen wie die Präsenz der Dienstleistungstochter Optum in den USA. Außerdem will das Management Geschäftsteile im Ausland veräußern, wie der Konzern am Dienstag in Eden Prairie (US-Bundesstaat Minnesota) mitteilte.
Spartenverkauf beschert Boeing ersten Gewinn seit 2018
ARLINGTON - Der kriselnde Flugzeughersteller Boeing hat dank eines Spartenverkaufs seinen ersten Jahresgewinn seit 2018 erzielt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,2 Milliarden US-Dollar nach einem Verlust von 11,8 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Rivale des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus am Dienstag in Arlington mitteilte. So spülte der bereits angekündigte Verkauf des Geschäfts mit digitalen Dienstleistungen an die Software-Investmentfirma Thoma Bravo einen Gewinn von 9,6 Milliarden Dollar in Boeings Kasse.
ROUNDUP: UPS will 2026 wieder wachsen - Aktie legt zu
ATLANTA - Nach einem Umsatzrückgang im Vorjahr will der DHL-Konkurrent UPS im laufenden Jahr wieder zulegen. Um das zu erreichen, treibt der Logistikkonzern seine Pläne voran, weniger profitable Sendungsmengen aus seinen Geschäften zu verbannen. Dies betrifft vor allem Amazon als größten UPS-Kunden. Sowohl die Umsatzprognose, als auch die von UPS im Schlussquartal erzielten Ergebnisse übertrafen die Markterwartungen. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zu.
ROUNDUP: Auftragsrekord für US-Rüstungshersteller Northrop - Prognose enttäuscht
FALLS CHURCH - Der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman profitiert ähnlich wie die gesamte Branche von den global steigenden Rüstungsbudgets. Im vergangenen Jahr zahlte sich ein neuer Rekordbestand bei den Aufträgen aber noch kaum aus. Auch die Prognose für 2026 enttäuschte. Im vorbörslichen Handel geriet die Aktie am Dienstag unter Druck.
US-Autoriese General Motors kauft nach Quartalverlust Aktien zurück - Kursplus
DETROIT - Der US-Autokonzern General Motors (GM) will nach einem milliardenschweren Quartalsverlust seine Anleger mit einem Aktienrückkauf bei Laune halten. Der Rivale von Volkswagen will neben einer um 20 Prozent auf 18 Cent je Aktie erhöhten Quartalsdividende bis zu 6 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf eigener Anteile ausgeben, wie das Unternehmen am Dienstag in Detroit mitteilte.
Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX schneidet besser ab als gedacht
ARLINGTON - Beim Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX sind die Geschäfte Ende 2025 deutlich besser gelaufen als gedacht. So erzielte der konzerneigene Triebwerkshersteller Pratt & Whitney im vierten Quartal deutlich mehr Umsatz als von Analysten erwartet. Im laufenden Jahr will RTX-Chef Chris Calio Umsatz und Gewinn des Konzerns im Tagesgeschäft weiter nach oben treiben. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Die RTX-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel rund drei Prozent an Wert.
ROUNDUP: Deutsche Autohersteller verteidigen Spitzenplatz in Europa
BRÜSSEL/MÜNCHEN - Die deutschen Autohersteller haben ihre Marktanteile in Europa im vergangenen Jahr mehr als verteidigt. Zusammen kamen die Konzerne VW , BMW und Mercedes auf einen Marktanteil von 39,9 Prozent, wie aus Zahlen des europäischen Herstellerverbands Acea hervorgeht. Das waren 1,2 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Vor allem VW baute seinen Marktanteil deutlich aus. Auch BMW legte zu, während Mercedes stabil blieb.
Weitere Meldungen
-Roche erzielt Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker -Sexualisierte KI-Bilder/Justizministerin fordert Durchgreifen gegen X -Frankreichs Parlament für Social-Media-Verbot unter 15 -Umfrage:
Hohe Preise - Was Autokäufer im Durchschnitt zahlen -'Stromdrehkreuz' auf Bornholm: Deutschland und Dänemark kooperieren -Vattenfall-Chefin Borg: Brauchen Signal, um zu investieren -Gutachten:
Änderungen bei Pflanzenschutzmitteln rechtswidrig -Modellrechnung: Plastik wird immer mehr Lebensjahre kosten -Konsumflaute bremst Intersport-Händler aus
-Sammelkarten-Hype flaut ab - Umsatz von Ravensburger sinkt -Viel weniger neue Solaranlagen auf deutschen Dächern
-ROUNDUP: Auftakt für die Zuerst-zum-Hausarzt-Reform
-Lithiumabbau im Erzgebirge: Zwei Projekte, viele Hürden -ROUNDUP: Sammellust und Spielfieber - Erwachsene im Fokus -Hunderte Komparsen testen Ablauf am neuen Flughafen-Terminal -Bahnchefin will 500 Millionen Euro bei Konzernleitung sparen -Keine Kündigungswelle bei D-Ticket trotz Preiserhöhung -Verband VdK warnt vor Sanktionen bei Zugang zu Arztterminen -Brandanschlag auf Berliner Stromversorgung: Eine Million für Hinweis auf Täter -Bundesweite Warnstreiks an Universitätskliniken
-Ökonomin Veronika Grimm wird Herausgeberin bei 'The Pioneer' -Verbraucher in Deutschland greifen häufiger zu Mineralwasser -Showdown gegen Inter: BVB will K.o.-Phase klarmachen
-ROUNDUP 2: Teure Schokolade - Kunden greifen seltener zu -Mehrheit will wenig Änderungen in der Fahrausbildung
-ROUNDUP: Deutschland reißt mehrere Recyclingpflichten -Hohe Preise und Reichweitenangst bremsen E-Auto-Umstieg in Deutschland -Bahn war so pünktlich wie nie - in der Schweiz°
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 201,2 auf Tradegate (27. Januar 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +26,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,24 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,48 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -32,03 %/+10,45 % bedeutet.
Leute das ist keine Marktmanipulation. Der Großteil sind Leute die verkaufen um Gewinne mitzunehmen oder plus minus null rauszugehen weil sie geprägt sind von den letzten Monaten und Jahren.
Ich nehme hiermit - wie so oft - gerne mal wieder die Gegenpositionen zu vielen Postings der letzten drei Tage in beiden Foren ein, die ich in zwei Kernaussagen zusammenfassen würde: i) bei Puma werden permanent absichtlich und böswillig Gerüchte (u.a. von der „angelsächsischen Manipulationsmafia“) gestreut, um die Aktie in die ein oder andere Richtung zu lenken und ii) die Kleinanleger werden veräppelt und leiden darunter.
Zum Punkt i) vertrete ich eine andere Sichtweise und zwar halte ich es für überwiegend wahrscheinlich, dass es sich so zugetragen hat, wie die jeweiligen Berichte (Reuters, Bloomberg, Manager Magazin) es kolportiert haben. Die Aktie einer weltweit bekannten Marke verliert 85% von ihrem Hoch und drittelt sich nach zig Gewinnwarnungen innerhalb nur eines Jahres (die Gründe - schlechtes Management, Zölle, schlechtes Konsumklima, asiatische Konkurrenz - lassen wir mal außen vor).
Dass so eine Situation so gut wie jeden Konkurrenten/Strategen und viele Private Equity Häuser geradezu einlädt, sich den „Fall Puma“ einmal genauer anzuschauen, ist für mich das Logischste der Welt und genau das ist sicherlich auch passiert. Deshalb wurden auch Anta Sports von Reuters, aber auch CVC durch das Manager Magazin erwähnt.
Und wahrscheinlich waren da eine dreistellige Anzahl an Leuten involviert in den Vorständen, Aufsichtsräten, Strategie-, M&A, Rechts-, IR-Abteilungen, etc. der einzelnen Parteien, sprich: Pinault (ggfs auch Puma), Investmentbanken, PE Häuser, Strategen/Konkurrenten, etc. Dass da irgendjemand nicht die Klappe halten kann oder dass ggfs der potenzielle Verkäufer etwas lanciert, ist nicht ungewöhnlich und sieht man doch quasi bei jeder Übernahme.
Und dritter Punkt: dass jemand ein Angebot macht und der potenzielle Verkäufer nicht einschlägt, ist auch kein besonders unplausibler Vorgang, oder? Also nehmen wir mal an, dass Anta bei 16 Euro ein Angebot von 28 Euro gemacht hat (mit dem internen Ziel, bis 30 Euro mitzugehen), Pinault aber mind. 40 Euro sehen will, dann kommen die beiden Parteien eben nicht zusammen. Am Rande: schon in der letzten Reuters News vor ein paar Wochen hieß es doch „talks have stalled since then“, wenn ich mich richtig erinnere. Damit wurde doch die News von letztem Donnerstag quasi schon vorbereitet.
Was ich sagen will: für mich gibt es keinen Grund, an dem oben skizzierten Ablauf zu zweifeln, zumindest klingt das für mich plausibel und deckt sich mit den jeweiligen Berichten. Der Kurs fällt, viele Interessenten schauen sich das an, einer macht ein Angebot, Pinault lehnt ab und zwischendrin sticht einer die Infos an die Bloombergs & Reuters dieser Welt durch. As simple as that. Warum braucht es dann wieder die typischen Foren-Mythen und Verschwörungstheorien inkl. Finanzmafia, warum nicht einfach die plausible bzw. wahrscheinlichere Variante glauben?
Und zur zweiten Kernaussage zum Veräppeln der Kleinanleger etwas kürzer:
- Wer hier langfristig investiert ist, dem kann/sollte das sowieso egal sein. Zudem steht der Kurs immer noch drei Euro höher (bei gleichzeitig starkem Kursverfall bei adidas) als vor den ersten Gerüchten.
- Wer hier auf die Übernahme gesetzt hat und mitzocken wollte, der ist wissentlich und willentlich das Risiko eingegangen, dass ein Deal nicht zustande kommen kann und genau das eintreten kann, was wir letzte Woche gesehen haben.
- Und dass ein Kurs sich sehr volatil verhält in solchen Situationen, in denen jede „Nachricht“, jeder Bericht den Kurs zweistellig in die ein oder andere Richtung bewegen kann, sollte auch von jedem Investierten akzeptiert sein. Wer das nicht mag, der sollte seine Position überdenken. Ich habe dazu schon vor Monaten hier geschrieben, dass ich solche Set-Ups normalerweise nicht mag. Dennoch mache auch ich manchmal solche Investments, aber wenn es in die Hose geht, verweise ich nicht auf die dunklen Mächte im Finanzwesen, sondern weiß, dass das meine Entscheidung war und ich das in Kauf nehmen musste.