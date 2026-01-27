Börsen Start Update
Börsenstart USA - 27.01. - Dow Jones schwach -0,80 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.013,93 PKT und fällt um -0,80 %.
Top-Werte: Apple +1,63 %, Microsoft +0,78 %, Johnson & Johnson +0,49 %, Caterpillar +0,37 %, Cisco Systems +0,36 %
Flop-Werte: Unitedhealth Group -11,51 %, Boeing -2,98 %, Nike (B) -2,54 %, American Express -2,10 %, Walmart -1,48 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.916,60 PKT und steigt um +0,78 %.
Top-Werte: Western Digital +5,27 %, Zscaler +5,01 %, Lam Research +5,00 %, Micron Technology +4,54 %, CoStar Group +4,44 %
Flop-Werte: Roper Technologies -13,25 %, Atlassian Registered (A) -4,90 %, Intuit -4,10 %, Adobe -3,83 %, Autodesk -3,03 %
Der S&P 500 steht bei 6.974,32 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.
Top-Werte: Corning +12,12 %, HCA Healthcare +7,87 %, General Motors +5,79 %, Western Digital +5,27 %, Lam Research +5,00 %
Flop-Werte: Roper Technologies -13,25 %, Unitedhealth Group -11,51 %, Humana -10,33 %, Centene -7,29 %, Elevance Health -6,90 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.