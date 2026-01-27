Börsenstart USA - 27.01. - Dow Jones schwach -0,80 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.013,93 PKT und fällt um -0,80 %.

Top-Werte: Apple +1,63 %, Microsoft +0,78 %, Johnson & Johnson +0,49 %, Caterpillar +0,37 %, Cisco Systems +0,36 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -11,51 %, Boeing -2,98 %, Nike (B) -2,54 %, American Express -2,10 %, Walmart -1,48 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.916,60 PKT und steigt um +0,78 %.

Top-Werte: Western Digital +5,27 %, Zscaler +5,01 %, Lam Research +5,00 %, Micron Technology +4,54 %, CoStar Group +4,44 %

Flop-Werte: Roper Technologies -13,25 %, Atlassian Registered (A) -4,90 %, Intuit -4,10 %, Adobe -3,83 %, Autodesk -3,03 %

Der S&P 500 steht bei 6.974,32 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.

Top-Werte: Corning +12,12 %, HCA Healthcare +7,87 %, General Motors +5,79 %, Western Digital +5,27 %, Lam Research +5,00 %

Flop-Werte: Roper Technologies -13,25 %, Unitedhealth Group -11,51 %, Humana -10,33 %, Centene -7,29 %, Elevance Health -6,90 %