    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoper Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Roper Technologies

    Besonders beachtet!

    305 Aufrufe 305 0 Kommentare 0 Kommentare

    Roper Technologies Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 27.01.2026

    Am 27.01.2026 ist die Roper Technologies Aktie, bisher, um -13,25 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Roper Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Roper Technologies Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 27.01.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Roper Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich durch spezialisierte Softwarelösungen und strategische Akquisitionen auszeichnet.

    Roper Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Roper Technologies Aktie. Mit einer Performance von -13,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Roper Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,25 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    28.147,45€
    Basispreis
    18,52
    Ask
    × 13,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.554,75€
    Basispreis
    20,02
    Ask
    × 13,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Roper Technologies Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -27,97 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Roper Technologies Aktie damit um -16,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Roper Technologies um -21,84 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,78 % geändert.

    Roper Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,84 %
    1 Monat -22,35 %
    3 Monate -27,97 %
    1 Jahr -41,40 %

    Informationen zur Roper Technologies Aktie

    Es gibt 108 Mio. Roper Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,57 Mrd.EUR € wert.

    Roper Technologies announces 2025 financial results


    Initiates 2026 guidanceSARASOTA, Fla., Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Roper Technologies, Inc. (Nasdaq: ROP) reported financial results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2025. Fourth quarter 2025 highlights Revenue …

    Roper Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Roper Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roper Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Roper Technologies

    -14,97 %
    -17,45 %
    -23,70 %
    -29,45 %
    -41,87 %
    -28,00 %
    -14,39 %
    +123,12 %
    +377,71 %
    ISIN:US7766961061WKN:883563



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Roper Technologies Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 27.01.2026 Am 27.01.2026 ist die Roper Technologies Aktie, bisher, um -13,25 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Roper Technologies Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     