Roper Technologies Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 27.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Roper Technologies Aktie. Mit einer Performance von -13,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Roper Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,25 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Roper Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich durch spezialisierte Softwarelösungen und strategische Akquisitionen auszeichnet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Roper Technologies Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -27,97 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Roper Technologies Aktie damit um -16,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Roper Technologies um -21,84 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,78 % geändert.

Roper Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,84 % 1 Monat -22,35 % 3 Monate -27,97 % 1 Jahr -41,40 %

Informationen zur Roper Technologies Aktie

Es gibt 108 Mio. Roper Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,57 Mrd.EUR € wert.

Initiates 2026 guidanceSARASOTA, Fla., Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Roper Technologies, Inc. (Nasdaq: ROP) reported financial results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2025. Fourth quarter 2025 highlights Revenue …

Roper Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Roper Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roper Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.