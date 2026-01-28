Weltgrößte Reservewährung gerät immer mehr ins Trudeln

Am Mittwochmorgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,2010 US-Dollar weiterhin über der Marke, wenn auch nur knapp. Neuen Schwung oder Gegenwind könnte das Währungspaar durch die Zinsentscheidung in den USA am Mittwochabend um 20:00 Uhr MEZ und vor allem durch die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur Zinspolitik eine halbe Stunde später erhalten.

In den letzten Wochen hat der US-Dollar seinen dramatischen Kursverfall mit neuem Schwung ausgebaut. Dadurch hat sich der Euro immer weiter der magischen Marke von 1,20 US-Dollar angenähert, die er seit Ende Juni 2021 nicht mehr übertroffen hatte. Am späten Dienstag war es dann soweit und er kletterte bis auf 1,2081 US-Dollar.

Ein wesentlicher Faktor für die Schwäche des US-Dollars ist die zunehmende Unsicherheit in Washington. Politische Turbulenzen, wie die drohende Haushaltskrise und unvorhersehbare Entscheidungen von Präsident Donald Trump, sorgen dafür, dass das Vertrauen in den Greenback schwindet. Investitionen in Dollar-Assets werden damit zu einem immer größeren Risiko.

Die Drohung einer weiteren Regierungsschließung und der Streit um die US-Handelspolitik belasten die Währung und erhöhen das Risiko von weiteren Kursverlusten. Sollte die US-Wirtschaft weiter schwächeln, könnte dies die Federal Reserve dazu veranlassen, die Zinsen zu senken, was den US-Dollar nur weiter schwächen würde. Laut dem CME FedWatch Tool beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass es in den USA bis Dezember mindestens 2 Zinssenkungen gibt, mehr als 60 Prozent.

Die Divergenz gegenüber anderen wichtigen Zentralbanken, die eher auf stabile Zinsen setzen, sorgt für eine Verlagerung der Investitionen aus dem US-Dollar heraus und in andere Währungen. Besonders die Tatsache, dass Trump bald einen neuen Fed-Chef ernennen möchte, sorgt für Unsicherheit, da erwartet wird, dass sich der Nachfolger von Powell tendenziell für eine lockerere Zinspolitik einsetzen wird.

Die schwächelnde US-Währung wird durch Spekulationen über eine mögliche Intervention der Fed zur Stützung des Yen belastet. Wenn die USA zusammen mit Japan eingreifen, um den Yen zu stärken, würde dies im Gegenzug zwangsläufig den US-Dollar schwächen. Ein solcher Schritt könnte nicht nur symbolisch wirken, sondern auch ein Signal dafür sein, dass die US-Regierung den Greenback absichtlich schwächen möchte, um den Export zu fördern und Handelsvorteile zu erzielen.

Laut einer Analyse von Amundi zeigt der Rückgang des US-Dollars eine zunehmende Diversifikation der Investoren in alternative Reservewerte wie Gold. Das steigende Interesse an Gold und anderen sicheren Anlagen ist ein weiteres Indiz für das schwindende Vertrauen in den US-Dollar als sichere Anlage. Am Optionsmarkt ist die Zahl der Wetten auf weitere Dollar-Verluste auf den höchsten Stand seit 2011 hochgeschnellt, wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht. Gleichzeitig sind die Händler so überzeugt wie seit April nicht mehr, dass der Euro zum Dollar innerhalb eines Monats deutlich zulegen wird.

Die Aussichten für den US-Dollar bleiben angesichts der politischen Unsicherheit und der möglichen Veränderungen in der Geldpolitik der Fed düster. Die Währung könnte noch weiter an Wert verlieren, insbesondere wenn die Fed tatsächlich die Zinsen senkt und sich politische Turbulenzen fortsetzen. Die größte Gefahr besteht aber darin, dass der Greenback für ausländische Investoren seine Attraktivität als sichere Anlage verliert. Das könnte sein Ende als weltgrößte Reservewährung einläuten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion