Medicare-Pläne lassen US-Krankenversicherer einbrechen

Die zuständige Bundesbehörde Centers for Medicare & Medicaid Services hatte angekündigt, die Zahlungen an private Medicare-Versicherungen für die von den Konzernen betreuten, sogenannten Advantage-Pläne im nächsten Jahr um lediglich 0,09 Prozent zu erhöhen und damit quasi unverändert lassen zu lassen. Analysten hatten einen Anstieg von bis zu 6 Prozent erwartet; entsprechend groß war die Enttäuschung der Anleger.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien großer US-Krankenversicherer sind am Dienstag wegen enttäuschender regulatorischer Vorgaben eingebrochen. So sackten die Papiere der im Leitindex Dow Jones Industrial enthaltenen UnitedHealth Group im frühen Handel um fast 20 Prozent ein. Als ein Schwergewicht im Index drückten UnitedHealth auch den Dow ins Minus. Für CVS Health ging es um fast 12 Prozent nach unten. Humana rutschten um mehr als 20 Prozent ab.

Die Anleger waren bislang davon ausgegangen, dass die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump privaten Medicare-Plänen gegenüber wohlwollender eingestellt ist als ihre Vorgängerin. Doch Trump begann, Versicherer ins Visier zu nehmen und ihnen die Schuld für steigende Prämien bei den privaten Krankenversicherungen zu geben. Im Dezember sagte er, dass Versicherungsgesellschaften "so viel Geld verdienen und dass sie weniger verdienen müssen, viel weniger".

Die Gewinne der Medicare-Versicherer waren zuletzt durch steigende Pflegekosten und die nach Meinung der Unternehmen unzureichende Finanzierung durch die Regierung geschmälert worden. Der vorläufige Erhöhungssatz muss in den kommenden Monaten endgültig festgelegt werden, sodass noch Spielraum für Nachbesserungen besteht.

Die US-Krankenversicherung Medicare ist vor allem für Personen ab 65 Jahren und für jüngere Menschen mit bestimmten Behinderungen oder Nierenerkrankungen konzipiert./la/bek/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,65 % und einem Kurs von 62,36 auf Tradegate (27. Januar 2026, 16:21 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um -16,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,60 %. Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 216,00 Mrd.. Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.



