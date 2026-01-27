Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SAP
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 1
Performance 1M: -2,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf einen positiven Rebound und eine Erholung auf 250 € hoffen, wird die Notwendigkeit einer erfolgreichen Cloud-Transformation betont. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen "Cloud-Blase" und der Unsicherheit über die Kursentwicklung. Die letzten 14 Tage zeigten eine volatile Kursentwicklung, was zu einer vorsichtigen Haltung führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
GEA Group
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 2
Performance 1M: +10,47 %
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 3
Performance 1M: +5,66 %
Fresenius
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 4
Performance 1M: -0,63 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +17,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positiv wird die Auslieferung des Lynx-Panzers an Italien hervorgehoben, während Bedenken über einen möglichen Verlust eines Drohnenauftrags bestehen. Technische Analysen zeigen einen Angebotsüberhang, aber das Q4 könnte stark ausfallen. Eine Konsolidierung wird als gesund betrachtet, jedoch gibt es erhebliche Risiken bei den aktuellen Kursniveaus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 48,57%
|PUT: 51,43%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -2,86 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
