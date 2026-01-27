Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Nemetschek
Tagesperformance: -6,41 %
Tagesperformance: -6,41 %
Platz 1
Performance 1M: -12,19 %
Performance 1M: -12,19 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +5,18 %
Tagesperformance: +5,18 %
Platz 2
Performance 1M: +26,66 %
Performance 1M: +26,66 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -4,80 %
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 3
Performance 1M: -31,73 %
Performance 1M: -31,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Carl Zeiss Meditec im wallstreetONLINE-Forum ist stark negativ. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Rückgang von über 4%, und Analysten haben ihre Kursziele deutlich gesenkt. Nutzer äußern Misstrauen und fordern Short-Positionen, während die hohe Bewertung der Aktie und die Unsicherheit über die Unternehmensstrategie kritisiert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 4
Performance 1M: -1,74 %
Performance 1M: -1,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist negativ, beeinflusst durch eine rückläufige Kursentwicklung. Nutzer diskutieren das Wachstum der KI-Funktionen, jedoch ohne klare Einnahmen. Zudem gibt es Bedenken über die Marktreaktionen auf SaaS-Unternehmen und deren Wettbewerbsfähigkeit gegen AI. Unterstützung bei 5 Euro ist vorhanden, aber die Unsicherheiten bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: +3,38 %
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 5
Performance 1M: +29,64 %
Performance 1M: +29,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Draegerwerk im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Verkauf von 600 Aktien durch Vorstand Anton Schrofner wird als potenzielles Warnsignal interpretiert, insbesondere da die Aktie seit 2014 nicht mehr so hoch steht. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Entwicklungen im Medicalbereich und der Kurs ist in den letzten 14 Tagen gefallen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Draegerwerk eingestellt.
SAP
Tagesperformance: -3,18 %
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 6
Performance 1M: -2,22 %
Performance 1M: -2,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf einen positiven Rebound und eine Erholung auf 250 € hoffen, wird die Notwendigkeit einer erfolgreichen Cloud-Transformation betont. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen "Cloud-Blase" und der Unsicherheit über die Kursentwicklung. Die letzten 14 Tage zeigten eine volatile Kursentwicklung, was zu einer vorsichtigen Haltung führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 7
Performance 1M: +7,39 %
Performance 1M: +7,39 %
Ottobock
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 8
Performance 1M: -2,80 %
Performance 1M: -2,80 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 9
Performance 1M: +6,13 %
Performance 1M: +6,13 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 10
Performance 1M: +16,75 %
Performance 1M: +16,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Hensoldt im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Partnerschaft mit TYTAN Technologies zur Entwicklung von Drohnenabwehrsystemen wird als strategisch wichtig erachtet. Hensoldt verzeichnet gefüllte Auftragsbücher über 7 Milliarden Euro und eine positive Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Analysten erwarten, dass das Unternehmen von der steigenden Nachfrage im Rüstungssektor profitiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 11
Performance 1M: -9,29 %
Performance 1M: -9,29 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte