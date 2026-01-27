Trader setzen Rekordsummen auf den Dollar-Crash

Händler berichteten, dass die Federal Reserve Bank of New York am Freitag Finanzinstitute kontaktierte, um den Yen-Kurs zu überprüfen – ein Schritt, der in der Vergangenheit oft einer koordinierten Intervention vorausging. "Die Überprüfung des Dollar-Yen-Kurses durch Fed-Beamte am Freitag hat den US-Dollar weiter nach unten getrieben", sagte George Catrambone von DWS. Der Yen legte daraufhin bis auf 153,03 je US-Dollar zu, nachdem er zuvor in Richtung 160 gefallen war.

Der US-Dollar ist deutlich unter Druck geraten und hat den niedrigsten Stand seit fast vier Jahren erreicht. Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel am Dienstag zeitweise um 0,4 Prozent und erlebte bereits die schwächste Woche seit Mai. Auslöser ist vor allem die deutliche Erholung des japanischen Yen, der nach Tagen intensiver Marktspekulationen wieder an Stärke gewinnt.

Parallel dazu belastet eine wachsende politische Unsicherheit in Washington die US-Währung. Unvorhersehbare Entscheidungen, darunter Trumps Drohungen gegenüber Grönland, Diskussionen über die künftige Unabhängigkeit der Federal Reserve und das steigende Haushaltsdefizit, haben die Risikoprämie für den US-Dollar erhöht. "Strukturelle Belastungen für den US-Dollar – schwindendes Vertrauen in die Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die Politisierung der Fed und die Verschlechterung der fiskalischen Glaubwürdigkeit der USA – könnten die eher neutrale konjunkturelle Lage überwiegen und den US-Dollar weiter nach unten ziehen", sagte Elias Haddad von Brown Brothers Harriman.

Die Absicherungskosten am Optionsmarkt erreichten Rekordwerte. Die Prämien für kurzfristige Wetten auf eine weitere Dollar-Schwäche liegen so hoch wie nie seit Beginn der Bloomberg-Aufzeichnungen 2011. Laut Barclays spiegelt dies die "unterdurchschnittliche Performance der Währung nach Trumps Drohungen gegenüber Grönland" wider. Auch die Handelsvolumina erreichten am Montag den zweithöchsten Stand der letzten Jahre, nur übertroffen vom massiven Ausverkauf im April 2025.

Zugleich setzt eine Umschichtung von Kapital in Gold und andere Reservewährungen den Greenback zusätzlich unter Druck. Während viele große Zentralbanken eine stabile oder straffere Geldpolitik signalisieren, erwarten US-Händler für dieses Jahr fast zwei Zinssenkungen. Die kommende Entscheidung über den nächsten Fed-Vorsitzenden verstärkt die Unsicherheit, da Spekulationen über eine weichere geldpolitische Haltung zunehmen.

Hinzu kommt das Risiko eines erneuten Government Shutdowns. Demokraten drohen, ein Ausgabenpaket im Kongress zu blockieren, falls die Mittel für das Heimatschutzministerium nicht gestrichen werden. "Angesichts der Möglichkeit einer teilweisen Schließung der Regierung gibt es für Dollar-Bullen noch viel Grund zur Sorge", sagte Kit Juckes von der Societe Generale.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





