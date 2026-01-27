Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 27.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -4,47 %
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 1
Performance 1M: -2,57 %
Performance 1M: -2,57 %
argenx
Tagesperformance: +4,00 %
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 2
Performance 1M: +1,91 %
Performance 1M: +1,91 %
SAP
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 3
Performance 1M: -2,22 %
Performance 1M: -2,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf einen positiven Rebound und eine Erholung auf 250 € hoffen, wird die Notwendigkeit einer erfolgreichen Cloud-Transformation betont. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen "Cloud-Blase" und der Unsicherheit über die Kursentwicklung. Die letzten 14 Tage zeigten eine volatile Kursentwicklung, was zu einer vorsichtigen Haltung führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 4
Performance 1M: -8,46 %
Performance 1M: -8,46 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 5
Performance 1M: +35,89 %
Performance 1M: +35,89 %
Ferrari
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 6
Performance 1M: -12,09 %
Performance 1M: -12,09 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 7
Performance 1M: -7,01 %
Performance 1M: -7,01 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 8
Performance 1M: +17,47 %
Performance 1M: +17,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positiv wird die Auslieferung des Lynx-Panzers an Italien hervorgehoben, während Bedenken über einen möglichen Verlust eines Drohnenauftrags bestehen. Technische Analysen zeigen einen Angebotsüberhang, aber das Q4 könnte stark ausfallen. Eine Konsolidierung wird als gesund betrachtet, jedoch gibt es erhebliche Risiken bei den aktuellen Kursniveaus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte