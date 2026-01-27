Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 27.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.01.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
STRABAG
Tagesperformance: +10,41 %
Platz 1
Performance 1M: +11,68 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 2
Performance 1M: +9,60 %
DO & CO
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 3
Performance 1M: -5,26 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 4
Performance 1M: +9,44 %
BAWAG Group
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 5
Performance 1M: +11,25 %
