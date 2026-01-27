    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aumovio will bis Jahresende weltweit bis zu 4.000 Jobs abbauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aumovio plant bis zu 4.000 Stellenabbau weltweit.
    • Hoher dreistelliger Stellenabbau in Deutschland angestrebt.
    • Freiwilligenprogramm zur sozialen Abfederung ab März.
    Aumovio will bis Jahresende weltweit bis zu 4.000 Jobs abbauen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio will bis Ende des Jahres weltweit bis zu 4.000 Stellen streichen. "Für die Standorte in Deutschland sieht das Unternehmen die Notwendigkeit, Stellen in einem Umfang bis in den hohen dreistelligen Bereich abzubauen", teilte die Abspaltung des Autozulieferers Continental am Dienstag in Frankfurt mit. Die übrigen Kürzungen sollten vor allem in Indien, Singapur, Rumänien, Serbien und Mexiko stattfinden.

    Den Angaben zufolge spricht Aumovio nun mit der Arbeitnehmerseite, um alternative Lösungen zur Effizienzsteigerung und Verringerung des Abbaubedarfs in Deutschland zu entwickeln. Der Stellenabbau solle möglichst sozialverantwortlich gestaltet werden. So solle bereits Anfang März ein Freiwilligenprogramm starten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Continental!
    Long
    62,44€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 13,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    71,28€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 13,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Management will den Aufwand für Forschung und Entwicklung im Jahr 2027 auf unter 10 Prozent des Umsatzes drücken. Dazu will das Management um Vorstandschef Philipp von Hirschheydt das Technikangebot auf Marktentwicklungen ausrichten und das Geschäft stärker bündeln. "Zusammen mit den bereits laufenden Maßnahmen zur Standardisierung, Automatisierung und verbesserten organisatorischen Aufstellung führt dies zu einem verringerten Stellenbedarf in den Entwicklungsbereichen des Unternehmens", hieß es weiter./stw/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 66,60 auf Tradegate (27. Januar 2026, 16:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +4,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,32 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -1,37 %/+19,55 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AUMOVIO - AUM0V1 - DE000AUM0V10

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUMOVIO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aumovio will bis Jahresende weltweit bis zu 4.000 Jobs abbauen Der Autozulieferer Aumovio will bis Ende des Jahres weltweit bis zu 4.000 Stellen streichen. "Für die Standorte in Deutschland sieht das Unternehmen die Notwendigkeit, Stellen in einem Umfang bis in den hohen dreistelligen Bereich abzubauen", …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     