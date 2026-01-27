Aumovio will bis Jahresende weltweit bis zu 4.000 Jobs abbauen
- Aumovio plant bis zu 4.000 Stellenabbau weltweit.
- Hoher dreistelliger Stellenabbau in Deutschland angestrebt.
- Freiwilligenprogramm zur sozialen Abfederung ab März.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio will bis Ende des Jahres weltweit bis zu 4.000 Stellen streichen. "Für die Standorte in Deutschland sieht das Unternehmen die Notwendigkeit, Stellen in einem Umfang bis in den hohen dreistelligen Bereich abzubauen", teilte die Abspaltung des Autozulieferers Continental am Dienstag in Frankfurt mit. Die übrigen Kürzungen sollten vor allem in Indien, Singapur, Rumänien, Serbien und Mexiko stattfinden.
Den Angaben zufolge spricht Aumovio nun mit der Arbeitnehmerseite, um alternative Lösungen zur Effizienzsteigerung und Verringerung des Abbaubedarfs in Deutschland zu entwickeln. Der Stellenabbau solle möglichst sozialverantwortlich gestaltet werden. So solle bereits Anfang März ein Freiwilligenprogramm starten.
Das Management will den Aufwand für Forschung und Entwicklung im Jahr 2027 auf unter 10 Prozent des Umsatzes drücken. Dazu will das Management um Vorstandschef Philipp von Hirschheydt das Technikangebot auf Marktentwicklungen ausrichten und das Geschäft stärker bündeln. "Zusammen mit den bereits laufenden Maßnahmen zur Standardisierung, Automatisierung und verbesserten organisatorischen Aufstellung führt dies zu einem verringerten Stellenbedarf in den Entwicklungsbereichen des Unternehmens", hieß es weiter./stw/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 66,60 auf Tradegate (27. Januar 2026, 16:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +4,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,32 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -1,37 %/+19,55 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AUMOVIO - AUM0V1 - DE000AUM0V10
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUMOVIO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aber ein paar Fonds/ETFs, die den MDAX abbilden, werden wohl noch zugreifen müssen.
Aumovio bleibt aus meiner Sicht einer der Automobilzulieferer, die gegenüber anderen attraktiv aufgestellt sind, egal ob nun Verbrenner länger bleiben wird oder ob E-Autos schneller auf den Markt drängen (und ich meine nicht nur BRD)
Die interessanteste DD Meldung betrifft aber doch Schaefflers Beteiligungsvehikel IHO: "Verpfändung von 32.995.229 Aktien der AUMOVIO SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts".
Bankengemäß mit 70% (obere Grenze, könnte auch niedriger liegen) bewertet beträgt, würde das Kreditgeschäft somit eine knappe Milliarde betragen!
Spannend finde ich nur die Erstnotierungen des Kurses (steuerliche Interesse der Aktionäre?) und die Kursentwicklung der ersten Tage (geprägt vom Abverkauf der Fonds, die den DAX abbilden).
Den wirklichen Wert, der der Aktie zugemessen wird, sehen wir dann in den kommenden Wochen.