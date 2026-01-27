Aumovio will bis Jahresende weltweit bis zu 4.000 Jobs abbauen

Das Management will den Aufwand für Forschung und Entwicklung im Jahr 2027 auf unter 10 Prozent des Umsatzes drücken. Dazu will das Management um Vorstandschef Philipp von Hirschheydt das Technikangebot auf Marktentwicklungen ausrichten und das Geschäft stärker bündeln. "Zusammen mit den bereits laufenden Maßnahmen zur Standardisierung, Automatisierung und verbesserten organisatorischen Aufstellung führt dies zu einem verringerten Stellenbedarf in den Entwicklungsbereichen des Unternehmens", hieß es weiter./stw/nas

