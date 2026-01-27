Verbrauchervertrauen fällt auf den niedrigsten Stand seit 2014

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist im Januar auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2014 gefallen. Der Konsumindikator sei um 9,7 Punkte auf 84,5 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board mit. Volkswirte hatten mit 91,0 Punkten gerechnet.

Die Bewertung der aktuellen Lage und der Erwartungen verschlechterte sich. Der Wert für den Dezember wurde hingegen von 89,1 Punkte auf 94,2 Punkte nach oben revidiert.