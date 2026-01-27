IsoEnergy schließt Bought Deal Finanzierung über 57,5 Millionen CAD ab

Toronto, ON, 27. Januar 2026 – IsoEnergy Ltd. (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) (das „Unternehmen“ oder „IsoEnergy“) (- https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-exciting-ceo-insights-on-t ... -) freut sich bekannt zu geben, dass man die zuvor angekündigte Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen hat, gemäß der das Unternehmen 3.833.410 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zu einem Preis von 15,00 CAD pro Stammaktie verkauft hat, was einem Bruttoerlös von 57.501.150 CAD entspricht (das „Angebot“), einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Das Angebot wurde von einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Führung von Stifel Canada, Canaccord Genuity Corp. und Jett Capital Advisors, LLC (die „Emissionsbanken“) durchgeführt.

Der Erlös aus dem Angebot soll zur Finanzierung der weiteren Erschließung und Exploration der Mineralgrundstücke des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Darüber hinaus geht das Unternehmen davon aus, dass der Abschluss seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten gleichzeitigen Privatplatzierung (die „gleichzeitige Privatplatzierung“) mit NexGen Energy Ltd. („NexGen“) am oder um den Datum dieser Mitteilung erfolgen wird.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten nicht angeboten oder verkauft werden.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden und kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkungen auf steigende Uranpreise bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Larocque East-Projekt im Athabasca-Becken in Kanada voran, wo sich die Hurricane-Lagerstätte befindet, die über die weltweit hochwertigsten angezeigten Uranmineralressourcen verfügt. IsoEnergy verfügt außerdem über ein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Lohnverarbeitungsvereinbarung mit Energy Fuels besteht. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können bei entsprechenden Marktbedingungen schnell wieder in Betrieb genommen werden, wodurch IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert ist.