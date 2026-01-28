    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGameStop AktievorwärtsNachrichten zu GameStop

    Buffett-Vergleich elektrisiert

    GameStop: Michael Burry triggert massivsten Kaufrausch seit der Bitcoin-Wette

    Michael Burry bekennt sich zu GameStop – und die Meute rastet aus: Call-Volumen explodiert, Millionen Aktien wechseln den Besitzer. Die Meme-Wucht von 2021 ist zurück.

    Für Sie zusammengefasst
    • Burry bekennt sich zu GameStop, Handelsaktivität explodiert.
    • Call-Volumen über 695.000 Kontrakte, Rekordhoch erreicht.
    • Burry warnt vor erneutem Short Squeeze, sieht Chancen.
    Foto: DALL*E

    Michael Burry hat mit einem neuen Substack-Beitrag einen der größten GameStop-Kaufanstürme seit Jahren ausgelöst. Der "Big Short"-Investor bestätigte am Montag erstmals wieder eine aktive Position in der Aktie – und brachte damit den Retail-Handel sofort in Bewegung. Der Effekt erinnert an die Phase unmittelbar nach der strategischen Hinwendung von GameStop zu Bitcoin, als der Kurs zuletzt ähnlich impulsiv reagiert hatte.

    Direkt nach Burrys Post sprang die Aktivität explodierend an: Das Call-Volumen erreichte am Montag über 695.000 Kontrakte – mehr als das 4,5-Fache des 20-Tage-Durchschnitts. JPMorgan meldete das stärkste positive Ungleichgewicht im Privathandel seit dem ersten Quartal 2025. Bis Mittag waren bereits 11,9 Millionen Aktien gehandelt, mehr als das Sechsfache des üblichen Volumens zu dieser Tageszeit.

    Inhaltlich dämpft Burry jedoch die Hoffnungen jener Meme-Aktien-Anhänger, die auf eine Neuauflage des legendären Short Squeeze von 2021 spekulieren. "Der Wert liegt nicht in einem weiteren großen Short Squeeze … der wird vermutlich nicht passieren. Zumindest die am häufigsten genannten Theorien in diese Richtung überzeugen mich nicht", schreibt er. Stattdessen stellt er klar, dass GameStop für ihn vor allem eine Wette auf CEO Ryan Cohen sei.

    Burry argumentiert, Cohen verwandle ein schwieriges Kerngeschäft in eine Finanzplattform mit optionalen Wachstumschancen. "Ryan macht aus Zitronen Limonade", so Burry. Er vergleicht Cohens Ansatz mit Warren Buffett und beschreibt ihn als jemanden, der geduldig Kapital und Cashflows neu allokiert. "Ich denke, er macht das, was Warren Buffett gemacht hat und was ich mache."

    Cohens jüngst vorgestelltes Vergütungspaket im Wert von rund 35 Milliarden US-Dollar wertet Burry als klaren Hinweis auf mögliche größere Übernahmen. Für ihn passt der Plan "zu jemandem, der auf einem wachsenden, riesigen Bargeldberg sitzt und eine transformative Übernahme oder mehrere Übernahmen plant".

    Dass GameStop jüngst seine Bitcoin-Bestände aus dem sogenannten Cold Storage – also einer komplett offline gelagerten, besonders sicheren Verwahrung – zu Coinbase Prime, einer professionellen Handels- und Verwahrplattform, übertragen hat, wertet Burry nicht als Richtungswechsel. Er hält die daraufhin aufgekommenen Gerüchte über ein mögliches Abrücken von der Bitcoin-Strategie für überzogen. Auch Initiativen wie neue Sammlerprodukte oder die "Power Packs" sieht er eher als Ergänzung: "Ich sehe Power Packs bestenfalls nur als einen kleinen, zusätzlichen Treiber."

    Trotz einer im Verhältnis zu den materiellen Vermögenswerten hohen Bewertung sieht Burry ein attraktives Chancen-Risiko-Profil: "Long GameStop zu sein, ist heutzutage fast so asymmetrisch, wie es bei US-Aktien nur geht."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst von Gina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
