Lam Research Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 27.01.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Lam Research Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,56 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lam Research Aktie. Nach einem Plus von +2,38 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 198,51€, mit einem Plus von +5,56 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Lam Research über einen Zuwachs von +44,06 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Lam Research Aktie damit um +0,41 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lam Research einen Anstieg von +25,95 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,90 % geändert.

Lam Research Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,41 % 1 Monat +26,18 % 3 Monate +44,06 % 1 Jahr +148,02 %

Informationen zur Lam Research Aktie

Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 249,15 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Mitten in den Silber-Hype gibt der ehemalige Chefstratege von JPMorgan Marko Kolanovic eine Horror-Prognose ab. Seiner Meinung nach könnte sich der Silberpreis bis zum Ende des Jahres wieder halbieren.

Lam Research Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.