5 0 Kommentare One Square Advisors: EUR 13 Mio. 8 % Schuldverschreibungen im Fokus

Anleger der Smart Solutions-Anleihe stehen vor brisanten Entwicklungen: Insolvenzverfahren, mögliche Nichtigkeit von Beschlüssen und erhebliche Rückzahlungsansprüche.

One Square Advisors GmbH hat Anleihen in Höhe von 13 Millionen Euro mit 8 % Zinsen für die Smart Solutions Holding GmbH emittiert (ISIN DE000A1X3MS7).

Am 22. Januar 2026 haben die Sympatex Technologies GmbH und die Smart Solutions Holding GmbH Insolvenzanträge gestellt.

Das Amtsgericht München hat am 25. Januar 2026 die vorläufige Insolvenzverwaltung für die Sympatex Technologies GmbH angeordnet.

Es gibt einen Verdacht, dass die Beschlüsse zur Restrukturierung der Anleihe am 01. Dezember 2017 mit nicht stimmberechtigten Stimmen gefasst wurden, was die Beschlüsse möglicherweise nichtig macht.

Im Falle der Nichtigkeit hätten Anleihegläubiger Anspruch auf Rückzahlung von insgesamt ca. 32,5 Millionen Euro oder etwa 2.500 Euro je Inhaberschuldverschreibung.

Der gemeinsame Vertreter One Square Advisors unterstützt die Anleihegläubiger bei der Durchsetzung ihrer Rechte im Insolvenzverfahren.





