    One Square Advisors: EUR 13 Mio. 8 % Schuldverschreibungen im Fokus

    Anleger der Smart Solutions-Anleihe stehen vor brisanten Entwicklungen: Insolvenzverfahren, mögliche Nichtigkeit von Beschlüssen und erhebliche Rückzahlungsansprüche.

    
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • One Square Advisors GmbH hat Anleihen in Höhe von 13 Millionen Euro mit 8 % Zinsen für die Smart Solutions Holding GmbH emittiert (ISIN DE000A1X3MS7).
    • Am 22. Januar 2026 haben die Sympatex Technologies GmbH und die Smart Solutions Holding GmbH Insolvenzanträge gestellt.
    • Das Amtsgericht München hat am 25. Januar 2026 die vorläufige Insolvenzverwaltung für die Sympatex Technologies GmbH angeordnet.
    • Es gibt einen Verdacht, dass die Beschlüsse zur Restrukturierung der Anleihe am 01. Dezember 2017 mit nicht stimmberechtigten Stimmen gefasst wurden, was die Beschlüsse möglicherweise nichtig macht.
    • Im Falle der Nichtigkeit hätten Anleihegläubiger Anspruch auf Rückzahlung von insgesamt ca. 32,5 Millionen Euro oder etwa 2.500 Euro je Inhaberschuldverschreibung.
    • Der gemeinsame Vertreter One Square Advisors unterstützt die Anleihegläubiger bei der Durchsetzung ihrer Rechte im Insolvenzverfahren.






    
