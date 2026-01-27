MicroVision gibt Vereinbarung zur Übernahme von Luminar Assets bekannt, um die Geschäftsstrategie zu beschleunigen und das Produktportfolio zu erweitern

REDMOND, WASHINGTON / ACCESS Newswire / 27. Januar 2026 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein Technologiepionier, der fortschrittliche Wahrnehmungslösungen für Autonomie und Mobilität anbietet, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb bestimmter Vermögenswerte von Luminar Technologies, Inc. geschlossen hat, darunter IP-Rechte und Lagerbestände im Zusammenhang mit den Lidar-Sensoren Iris und Halo, wichtiges Ingenieurs- und Betriebspersonal sowie bestimmte kommerzielle Verträge und Aufträge.

MicroVision wurde bei einer von Luminar gemäß Abschnitt 363 des US-Insolvenzgesetzes durchgeführten Auktion zum Gewinner gekürt und erwarb bestimmte Vermögenswerte, Mitarbeiter und Verträge im Zusammenhang mit dem Lidar-Geschäft von Luminar für einen Kaufpreis von 33 Millionen $ in bar.

„Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, die kommerziellen Ziele von MicroVision strategisch voranzutreiben und die einzigartigen Produkte des Luminar-Teams weiterzuentwickeln“, sagte Glen DeVos, Chief Executive Officer von MicroVision. „Da wir bereits unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, strategische Chancen zur Förderung unserer Geschäftsprioritäten zu erkennen und einzigartige Vermögenswerte und Talente effektiv in die MicroVision-Familie zu integrieren, beabsichtigen wir, das erworbene Geschäft sehr effizient zu integrieren, wobei wir uns intensiv auf die Rationalisierung der Abläufe und das Kostenmanagement konzentrieren werden.“

„Es ist kein Geheimnis, dass der Lidar-Markt reif für Disruption ist und einer weiteren Konsolidierung bedarf“, so DeVos weiter. „Aufbauend auf unserer bewährten Führungsrolle in der Automobilbranche, unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Lieferung von Produkten für den Verteidigungsbereich und unserem nun noch umfangreicheren Portfolio an technologisch vielfältigen Lidar-Sensoren und fortschrittlichen Wahrnehmungslösungen sind wir davon überzeugt, dass MicroVision bereit ist, die Branche grundlegend zu verändern, eine breite kommerzielle Akzeptanz zu ermöglichen und die Sicherheit erheblich zu erhöhen.“