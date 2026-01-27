Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 27.01.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.099,00USD pro Feinunze und notiert damit +1,76 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 109,11USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,98 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,95USD und verzeichnet ein Plus von +1,63 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,87USD und verzeichnet ein Plus von +1,70 %.