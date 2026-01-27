    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 28. Januar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 28. Januar 2026
    • Wichtige Unternehmenszahlen: Lonza, ASML, Volvo, AT&T
    • Fed-Zinsentscheid und Verbrauchervertrauen in DEU, ITA
    • Tarifverhandlungen Deutsche Bahn und Energiegipfel in Berlin
    TAGESVORSCHAU - Termine am 28. Januar 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Januar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen
    07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen
    07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen
    07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen
    07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen
    10:30 GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung
    12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen
    12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen
    13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen
    17:45 DEU: Continental, Pre-Close-Call
    22:00 USA: Starbucks, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Meta, Q3-Zahlen
    22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen
    22:00 USA: Lam Research, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Microsoft, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Birkenstock, Capital Markets Day
    USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen
    USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: DIW-Konjunkturbarometer
    08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/26
    10:00 ITA: Economic Sentiment 1/26
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/26
    12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/25
    15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:00 USA: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig)
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Dritte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

    DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Energiegipfel, Berlin
    + 10.30 Pressegespräch mit CEO der RWE AG Markus Krebber + 14.30 Uhr Rede Bundesumweltminister Carsten Schneider

    10:00 DEU: Pk Finanzaufsicht Bafin: «Risiken im Fokus 2026», Frankfurt/M.

    10:30 DEU: Pk des Verbands der Ersatzkassen e.V. (vdek) zu «Reformjahr 2026 - Finanzen und Strukturen in Gesundheit und Pflege», Berlin

    12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Frage, ob eine gewinnbringende Untervermietung einer Wohnung zulässig ist, Karlsruhe

    14:15 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den rumänischen Ministerpräsidenten Ilie Bolojan

    15:00 DEU: Lufthansa-Tochter Discover stellt neue Kabinenausstattung (ab 2027) für die Langstrecken-Flugzeuge vor - hybrid mit CEO Ulrich Lindner, Frankfurt

    CHN/GBR: Britischer Premierminister Keir Starmer beginnt Besuch in China

    RUS: Kremlchef Wladimir Putin empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa in Moskau. °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 28. Januar 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Januar 2026 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen 07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen 07:30 NLD: KPN, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     