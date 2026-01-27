Termine am 28. Januar 2026

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen 07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen 07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen 10:30 GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung 12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen 13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen 17:45 DEU: Continental, Pre-Close-Call 22:00 USA: Starbucks, Q1-Zahlen 22:00 USA: Meta, Q3-Zahlen 22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen 22:00 USA: Lam Research, Q2-Zahlen 22:05 USA: Microsoft, Q2-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Januar 2026

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 1/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 1/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/26

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/25

15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Energiegipfel, Berlin

+ 10.30 Pressegespräch mit CEO der RWE AG Markus Krebber + 14.30 Uhr Rede Bundesumweltminister Carsten Schneider

10:00 DEU: Pk Finanzaufsicht Bafin: «Risiken im Fokus 2026», Frankfurt/M.

10:30 DEU: Pk des Verbands der Ersatzkassen e.V. (vdek) zu «Reformjahr 2026 - Finanzen und Strukturen in Gesundheit und Pflege», Berlin

12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Frage, ob eine gewinnbringende Untervermietung einer Wohnung zulässig ist, Karlsruhe

14:15 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den rumänischen Ministerpräsidenten Ilie Bolojan

15:00 DEU: Lufthansa-Tochter Discover stellt neue Kabinenausstattung (ab 2027) für die Langstrecken-Flugzeuge vor - hybrid mit CEO Ulrich Lindner, Frankfurt

CHN/GBR: Britischer Premierminister Keir Starmer beginnt Besuch in China

RUS: Kremlchef Wladimir Putin empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa in Moskau. °



