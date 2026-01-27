    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Geplatzter Asyl-Deal mit Großbritannien

    Ruanda will Schiedsverfahren

    KIGALI (dpa-AFX) - Nach dem umstrittenen geplatzten Asyl-Deal mit Großbritannien hat Ruanda ein Schiedsverfahren eingeleitet. Großbritannien sei weiterhin rechtlich an die von der konservativen Vorgängerregierung eingegangenen Verpflichtungen gebunden, so die Begründung des ostafrikanischen Landes.

    Das kontroverse Abkommen aus dem Jahr 2024 sah vor, dass Ruanda irregulär eingereiste Migranten aus Großbritannien aufnimmt. Zur Unterstützung der Aufnahme und wirtschaftlichen Integration sollte Ruanda nach Angaben eines Beraters des Justizministeriums in Kigali zwei Zahlungen in Höhe von jeweils 50 Millionen Pfund (rund 57,5 Millionen Euro) erhalten - fällig im April 2025 sowie im April 2026. Dies sei angekündigt worden, ehe die britische Nachfolgerregierung den Vertrag aufgekündigt hatte.

    Ruanda sei weiterhin der Ansicht, dass ein Schiedsverfahren und nicht politische Verhandlungen das geeignete Forum zur Beilegung des Konflikts sei, betonte Michael Butera, ein leitender Berater des ruandischen Justizministeriums. "Durch ein Schiedsverfahren strebt Ruanda eine rechtliche Feststellung der jeweiligen Rechte und Pflichten der Parteien aus dem Vertrag gemäß dem Völkerrecht an", sagte er. Zudem sei Ruanda weiterhin offen für die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern im Bereich Migration./czy/fm/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
